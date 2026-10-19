Казахстанцы отдали аферистке 15 млн тенге, мечтая о визах в Турцию и Вьетнам

Мечта об отдыхе за границей обернулась для жителей столицы миллионными убытками. В Астане задержали 33-летнюю женщину, которая собирала с граждан крупные суммы под предлогом быстрого оформления виз в популярные страны, а затем бесследно исчезала, сообщает Zakon.kz.

Об этом 19 октября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции столицы. По версии следствия, аферистка убеждала потерпевших, что может легко и без препятствий организовать выезд в Турцию и Вьетнам.

За свои "услуги" она брала крупные суммы, однако после получения средств переставала выходить на связь.

На данный момент правоохранители установили уже шесть эпизодов мошенничества. Предварительный ущерб, нанесенный доверившимся астанчанам, составил порядка 15 млн тенге.

"Подозреваемая полностью признала свою вину. В настоящее время по данному факту проводятся досудебные следственные действия", – прокомментировали в пресс-службе ДП.

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