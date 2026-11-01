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Общество

Физическая расправа или 17 млн тенге: казахстанца поставили перед выбором

Мужчина, задержание, преступник , фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2026 07:53 Фото: instagram/polisia_kostanay
В Костанае двух ранее судимых мужчин задержали за вымогательство крупной суммы у местного жителя, сообщает Zakon.kz.

По данным Департамента полиции Костанайской области, с сентября 2026 года подозреваемые угрожали потерпевшему насилием и физической расправой, требуя передать им 17 млн тенге.

"Задержание провели 28 октября сотрудники Департамента по противодействию экстремизма МВД Казахстана совместно с полицейскими Костанайской области и спецподразделением "Бүркіт", – сообщили правоохранители 31 октября 2026 года.

Во время обыска у вымогателей изъяли 4,4 млн тенге (полученных до задержания), автомобиль Kia Sportage и мобильные телефоны.

Действия мужчин квалифицировали как вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Оба подозреваемых помещены в следственный изолятор. Ранее они уже были судимы.

Сообщается, что досудебное расследование продолжается.

В Алматы 28 октября задержали подозрительного мужчину с оружием. Для этого привлекли спецназ.

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Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
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