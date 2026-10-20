В аэропортах Казахстана внедрят биометрию: когда заработает система

Вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев 20 октября 2026 года на Aviation Security Week в Астане рассказал о сроках внедрения биометрической идентификации пассажиров в аэропортах страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Отвечая на вопрос журналистов о внедрении биометрической идентификации в аэропорту Астаны, он сообщил, что работа над этим проектом уже ведется.

"У нас сейчас есть проект, который мы разрабатываем с глобальным лидером в этой области – SITA. Компания выступила с предложением оснастить большинство аэропортов Казахстана системами регистрации, биометрии, регистрации багажа, то есть полностью автоматизировать. Сейчас мы в рамках государственно-частного партнерства такой проект разрабатываем", – продолжил он.

По его словам, согласно дорожной карте, проект будут пошагово внедрять во второй половине 2027 года.

Ранее стало известно, что Министерство транспорта разработало проект приказа "О реализации пилотного проекта по внедрению биометрической аутентификации пассажиров с использованием искусственного интеллекта в аэропорту города Астана".