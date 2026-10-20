Стали известны подробности инцидента с самолетом S7, подавшим сигнал бедствия над Казахстаном

Вице-министр транспорта Талгат Ластаев 20 октября 2026 года в кулуарах Aviation Security Week в Астане объяснил, почему самолет авиакомпании S7, подавший сигнал бедствия над Казахстаном, совершил экстренную посадку в Омске, а не в Кокшетау, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам спикера, причиной аварийной ситуации стала техническая неисправность одного из двигателей самолета.

"Соответственно, согласно инструкциям и стандартам, пилоты объявили аварийную ситуацию, но взяли курс на запасной аэродром, если не ошибаюсь, в Омске, и благополучно сели", – продолжил Талгат Ластаев.

Журналисты также поинтересовались, почему экипаж решил приземлиться в Омске, а не в Кокшетау, который находился ближе.

"Здесь уже конкретно определяет командир. Очень много факторов", – заявил Талгат Ластаев.

Например, как пояснил вице-министр, компании стремятся сесть на аэродроме, где у них есть техническая база, чтобы там сразу аттестованные инженеры могли приступить.

Материал по теме Самолет с 173 пассажирами подал сигнал бедствия над Казахстаном: что произошло

3 мая 2026 года произошел аналогичный инцидент. Рейс авиакомпании S7, направлявшийся из Новосибирска в Баку, совершил экстренную посадку в Омске после разворота над территорией Казахстана.