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Общество

Стали известны подробности инцидента с самолетом S7, подавшим сигнал бедствия над Казахстаном

Самолет, небо , фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2026 12:50 Фото: wikimedia
Вице-министр транспорта Талгат Ластаев 20 октября 2026 года в кулуарах Aviation Security Week в Астане объяснил, почему самолет авиакомпании S7, подавший сигнал бедствия над Казахстаном, совершил экстренную посадку в Омске, а не в Кокшетау, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам спикера, причиной аварийной ситуации стала техническая неисправность одного из двигателей самолета.

"Соответственно, согласно инструкциям и стандартам, пилоты объявили аварийную ситуацию, но взяли курс на запасной аэродром, если не ошибаюсь, в Омске, и благополучно сели", – продолжил Талгат Ластаев.

Журналисты также поинтересовались, почему экипаж решил приземлиться в Омске, а не в Кокшетау, который находился ближе.

"Здесь уже конкретно определяет командир. Очень много факторов", – заявил Талгат Ластаев.

Например, как пояснил вице-министр, компании стремятся сесть на аэродроме, где у них есть техническая база, чтобы там сразу аттестованные инженеры могли приступить.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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