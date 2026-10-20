Глава ИКАО оценил шансы Казахстана войти в Совет организации

Генеральный секретарь Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Хуан Карлос Саласар 20 октября 2026 года в кулуарах Aviation Security Week в Астане рассказал, как оценивает перспективы Казахстана войти в Совет организации до конца года, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер подтвердил, что в конце 2026 года ожидается внеочередная Ассамблея ИКАО, на которой планируется расширить состав Совета организации на четыре места. Казахстан также претендует на членство в Совете и, по оценке Саласара, проводит достаточно убедительную кампанию по продвижению своей кандидатуры.

"ИКАО постоянно проводит работу касательно включения всех стран-участниц в общее дело. Казахстан изъявил свое желание быть в Совете ИКАО и полностью проходит этот путь в данный момент. На этой неделе эксперты по авиационной безопасности намерены работать в части стандартов и рекомендуемых практик ИКАО для того, чтобы разработать улучшение для защиты от незаконного вмешательства в сфере гражданской авиации. И секретариат ИКАО намерен собрать всю информацию, которая будет обсуждена на этой неделе, для того, чтобы в дальнейшем донести ее до более высокого уровня на конференции безопасности, которая будет проходить в следующем году в штаб-квартире в Канаде", – озвучил Хуан Карлос Саласар.

Он подчеркнул, что проходящая в Астане Неделя авиационной безопасности ИКАО станет важным этапом подготовки к международной конференции по авиационной безопасности, которая состоится в следующем году.

Журналисты также поинтересовались, насколько Казахстан соответствует международным стандартам авиационной безопасности.

"Цифры говорят сами за себя. То есть эта цифра – показатель 95,7% – располагает Казахстан в части именно по авиационной безопасности на достаточно высоком уровне. Со стороны ИКАО мы рады, что Казахстан достиг такого результата. Мы стараемся работать в сотрудничестве для того, чтобы поддерживать уровень. И соответствие стандартам позволяет оказывать услуги как по карго-перевозкам, так и по пассажирским перевозкам на высоком уровне. И мы со своей стороны поддерживаем Министерство транспорта, Комитет гражданской авиации, – продолжил он.

Вице-министр транспорта Талгат Ластаев отметил, что Казахстану доверили проведение одного из крупнейших мероприятий ИКАО благодаря высокому уровню авиационной безопасности. По результатам аудита страна набрала 95,7% и вошла в двадцатку лучших в мире по этому показателю.

Он также подчеркнул, что сейчас сложились благоприятные условия, открывающие новые возможности для развития авиационной отрасли Казахстана.

По его словам, Казахстан находится в относительно стабильном регионе, тогда как к северу и югу от страны действуют ограничения на использование воздушного пространства, связанные в том числе с геополитической обстановкой.

"То есть мы лежим именно на маршрутах между Востоком и Западом и должны использовать эту возможность для того, чтобы максимально нарастить поток и сделать нашу страну транзитным хабом. Процесс комплексный", – заявил он.

Ранее вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев рассказал о планах расширения географии международных авиарейсов до 160 направлений в ближайшие годы.