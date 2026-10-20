#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+9°
$
450.69
505.04
5.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+9°
$
450.69
505.04
5.45
Общество

Казахстанцам напомнили о важной детали при оформлении паспорта или удостоверения личности через терминал

Паспорт гражданина РК, документы, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2026 16:58 Фото: Zakon.kz
Терминал документирования – это еще один способ подать заявку на паспорт или удостоверение личности в Центре обслуживания населения (ЦОНе). С его помощью казахстанцы могут самостоятельно пройти все этапы подачи заявки, следуя подсказкам на экране, сообщает Zakon.kz.

Об этой важной услуге сегодня, 20 октября 2026 года, напомнили в пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

Что такое терминал документирования и как им пользоваться?

Терминал документирования представляет собой программно-аппаратный комплекс для самостоятельной подачи заявки на изготовление удостоверения личности или паспорта.

В Казахстане впервые терминалы документирования появились в 2023 году. Ha сегодняшний день, по данным госкорпорации, в стране функционируют 15 таких устройств: в городах Астана, Алматы, Шымкент, а также в Туркестанской области и области Улытау.

"Терминал документирования оснащен камерой и системой биометрической идентификации, которые исключают возможность оформления документов на другого человека. При необходимости повторного изготовления документов заявку на паспорт можно подать без ограничения по сроку обращения", – рассказали в "Правительстве для граждан" во вторник.

При этом, как пояснили в госкорпорации, повторное оформление удостоверения личности через терминал возможно, если до окончания срока его действия остается не более 30 дней, а также в течение 10 дней после истечения срока действия документа.

"Одним из преимуществ терминала считается возможность самостоятельного выбора фотографии и подписи для документа. Они сразу отображаются на экране. Если результат вам не понравился, можно сделать новый снимок или поставить подпись повторно, выбрав наиболее удачный вариант", – напомнили казахстанцам.

Госпошлину граждане могут оплатить через QR-код, который высветится на экране терминала документирования.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2026 16:58
Казахстанцы смогут оформлять паспорта и удостоверения через терминалы документирования

В "Правительстве для граждан" подчеркнули, что подача заявки занимает не более пяти минут.

15 октября 2026 года в пресс-службе государственной корпорации "Правительство для граждан" озвучили один из важных моментов замены паспорта в Казахстане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
Читайте также
Мобильное приложение eGov mobile, ЦОН, центры обслуживания населения, цифровые документы, удостоверение личности, паспорт, егов, egov, ЭЦП, электронная цифровая подпись
10:01, 20 августа 2024
Что изменилось в правилах оформления паспортов и удостоверений личности
ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, паспорт, цифровые документы, удостоверение личности, ЭЦП, электронная цифровая подпись Мобильное приложение eGov mobile
11:56, 18 августа 2026
Казахстанцы смогут оформлять паспорта и удостоверения через терминалы документирования
Казахстанский паспорт, виза, визы, печати в паспорте, egov, егов, ЦОН, получение паспорта, документы
15:12, 17 января 2025
В Казахстане запустят проект по выдаче паспортов и удостоверений через терминалы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: КФБ
23:03, Сегодня
Казахстанский боксёр Тайбеков не оставил шансов сопернику в первом бою ЧМ-2026
Фото: ATP
22:36, Сегодня
"Это было бы круто": Медведев - о возможном матче с Бубликом в Алматы
Фото: ФК &quot;Женис&quot;
22:03, Сегодня
Казахстанский защитник Саулет подписал новый контракт с "Женисом"
Фото: КФФ
21:41, Сегодня
Сборная Казахстана обыграла Беларусь в квалификации ЧМ-2028 по футзалу
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: