Казахстанцам напомнили о важной детали при оформлении паспорта или удостоверения личности через терминал

Терминал документирования – это еще один способ подать заявку на паспорт или удостоверение личности в Центре обслуживания населения (ЦОНе). С его помощью казахстанцы могут самостоятельно пройти все этапы подачи заявки, следуя подсказкам на экране, сообщает Zakon.kz.

Об этой важной услуге сегодня, 20 октября 2026 года, напомнили в пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

Что такое терминал документирования и как им пользоваться?

Терминал документирования представляет собой программно-аппаратный комплекс для самостоятельной подачи заявки на изготовление удостоверения личности или паспорта.

В Казахстане впервые терминалы документирования появились в 2023 году. Ha сегодняшний день, по данным госкорпорации, в стране функционируют 15 таких устройств: в городах Астана, Алматы, Шымкент, а также в Туркестанской области и области Улытау.

"Терминал документирования оснащен камерой и системой биометрической идентификации, которые исключают возможность оформления документов на другого человека. При необходимости повторного изготовления документов заявку на паспорт можно подать без ограничения по сроку обращения", – рассказали в "Правительстве для граждан" во вторник.

При этом, как пояснили в госкорпорации, повторное оформление удостоверения личности через терминал возможно, если до окончания срока его действия остается не более 30 дней, а также в течение 10 дней после истечения срока действия документа.

"Одним из преимуществ терминала считается возможность самостоятельного выбора фотографии и подписи для документа. Они сразу отображаются на экране. Если результат вам не понравился, можно сделать новый снимок или поставить подпись повторно, выбрав наиболее удачный вариант", – напомнили казахстанцам.

Госпошлину граждане могут оплатить через QR-код, который высветится на экране терминала документирования.

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В "Правительстве для граждан" подчеркнули, что подача заявки занимает не более пяти минут.

15 октября 2026 года в пресс-службе государственной корпорации "Правительство для граждан" озвучили один из важных моментов замены паспорта в Казахстане.