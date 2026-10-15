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Казахстанцам назвали важную деталь при замене паспорта

Паспорт гражданина РК, документы, виза, визы, визовый штамп, визовые штампы, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 16:43 Фото: Zakon.kz
В пресс-службе государственной корпорации "Правительство для граждан" сегодня, 15 октября 2026 года, озвучили один из важных моментов замены паспорта в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Так, с интересующим вопросом к специалистам обратился житель страны. Он уточнил, что у него подошел срок замены паспорта.

"Нужно ли предоставлять старый паспорт при оформлении нового?" – спросил казахстанец.

В госкорпорации ответили утвердительно.

"Да, при подаче документов на оформление нового паспорта необходимо предоставить ранее выданный паспорт, если он имеется в наличии. При утере старого паспорта потребуется подать соответствующее заявление". Пресс-служба государственной корпорации "Правительство для граждан"

Также отмечено, если в старом паспорте имеются действующие визы, его необходимо предъявить, однако сдавать старый паспорт не требуется.

13 октября 2026 года казахстанцам подробно рассказывали, что такое справка о брачной правоспособности, для чего она нужна и где ее можно получить.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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