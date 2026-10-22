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Общество

Штраф до 20 МРП за пакет у подъезда: казахстанцам напомнили о важном правиле

Мусор, мусорка, мусорные контейнеры, контейнеры для мусора, отходы, контейнеры для отходов, мусорные баки, мусорный бак, вывоз мусора, мусоровоз, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2026 17:00 Фото: Zakon.kz
Казахстанцам грозит штраф до 20 МРП за оставленный пакет у подъезда, выброшенную бутылку в парке или мусор, брошенный рядом с баком, сообщает Zakon.kz.

О важном правиле сегодня, 22 октября 2026 года, напомнили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) РК:

"Чистота в нашем городе начинается с каждого из нас. Но, к сожалению, не все это понимают. Оставленный пакет у подъезда, выброшенная бутылка в парке или мусор, брошенный рядом с баком, – это не просто некрасиво. Это прямое нарушение закона Республики Казахстан!"

Согласно ст. 434-2 ("Загрязнение мест общего пользования") КоАП РК, за выброс коммунальных отходов в неустановленных местах грозит серьезная административная ответственность:

Нарушили впервые?

Штраф 10 МРП (43 250 тенге) или привлечение к общественным работам на срок до 40 часов.

Повторно в течение года?

Штраф удваивается – 20 МРП (86 500 тенге) или общественные работы до 80 часов.

"Согласитесь, донести пакет до контейнера гораздо проще и дешевле, чем платить крупный штраф. Призываем всех граждан бережно относиться к окружающей среде, соблюдать чистоту и утилизировать отходы строго в предназначенных местах. Соблюдение правил благоустройства – залог чистой и безопасной экологии!"Пресс-служба МЭПР РК
Казахстан, мусор, закон, правила, штраф, предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2026 17:00

Фото: Telegram/EcologyofQazaqstan

Ранее мы писали, что казахстанцы все чаще устраивают свалки на Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороге (БАКАД). 14 октября 2026 года представители организации выступили с серьезным предупреждением.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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