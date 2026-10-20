Телевидение и радио отключат в Алматы и области на два дня

АО "Қазтелерадио" предупредило жителей и гостей города Алматы, а также прилегающих районов Алматинской области, о проведении планово-профилактических и внеплановых монтажных работ на радиотелевизионной станции (РТС) "Кок-Тобе", сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенной 20 октября 2026 года информации, временная приостановка трансляции сервисов теле- и радиовещания будет осуществляться по следующему графику:

21 октября 2026 года: с 07:00 до 17:00 (в рамках совмещения с квартальными планово-профилактическими работами);

22 октября 2026 года: с 07:00 до 17:00 (продолжение монтажных и пусконаладочных работ).

"В рамках программы модернизации инфраструктуры телерадиовещания на телебашне "Кок-Тобе" на высоте 275-282 метров будут выполнены работы по монтажу современной антенной системы FM-диапазона. Данные технические мероприятия направлены на повышение качества, стабильности и надежности радиовещания", – отметили в "Қазтелерадио".

Там приносит извинения за временные неудобства и благодарит телезрителей и радиослушателей за понимание.

Алматинцев и жителей области ранее предупредили о введении ограничений движения на въездах в город на месяц.