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Общество

Телевидение и радио отключат в Алматы и области на два дня

Телевизор, телевизоры, телевидение, телевещание, ТВ, тв, телеэфир, телерадиовещание, СМИ, трансляция, центральное телевидение, нет сигнала, отсутствие сигнала, технический сбой, экран без сигнала, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2026 17:56 Фото: Zakon.kz
АО "Қазтелерадио" предупредило жителей и гостей города Алматы, а также прилегающих районов Алматинской области, о проведении планово-профилактических и внеплановых монтажных работ на радиотелевизионной станции (РТС) "Кок-Тобе", сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенной 20 октября 2026 года информации, временная приостановка трансляции сервисов теле- и радиовещания будет осуществляться по следующему графику:

  • 21 октября 2026 года: с 07:00 до 17:00 (в рамках совмещения с квартальными планово-профилактическими работами);
  • 22 октября 2026 года: с 07:00 до 17:00 (продолжение монтажных и пусконаладочных работ).
"В рамках программы модернизации инфраструктуры телерадиовещания на телебашне "Кок-Тобе" на высоте 275-282 метров будут выполнены работы по монтажу современной антенной системы FM-диапазона. Данные технические мероприятия направлены на повышение качества, стабильности и надежности радиовещания", – отметили в "Қазтелерадио".

Там приносит извинения за временные неудобства и благодарит телезрителей и радиослушателей за понимание.

Алматинцев и жителей области ранее предупредили о введении ограничений движения на въездах в город на месяц.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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