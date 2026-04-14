События

Радио и телевидение отключат в Казахстане

Фото: unsplash
Национальный оператор телерадиовещания Казахстана выступил с важным предупреждением к жителям страны. АО "Казтелерадио" заявило о проведении плановых профилактических работ на объектах национальной сети телерадиовещания, сообщает Zakon.kz.

Так, в среду, 15 апреля 2026 года, в период с 03:00 до 17:00 будут проводиться планово-профилактические работы (ППР) на оборудовании:

  • спутникового телерадиовещания;
  • эфирного цифрового и аналогового телевидения и радиовещания;
  • сетей передачи данных.

Известно, что в рамках работ будет произведено техническое обслуживание и модернизация оборудования, включая системы цифрового вещания стандарта DVB-S2, станции спутниковой связи, а также оборудование пакета OTAU TV.

"В указанный период возможны временные перерывы в трансляции телерадиоканалов. На время проведения работ на экранах телезрителей будет размещено уведомление о проведении технических работ".Пресс-служба АО "Казтелерадио"

Специалисты уточнили, что проведение этих работ необходимо для обеспечения стабильного и качественного вещания по всей стране.

Ранее корреспондент Zakon.kz подробно рассказывал, зачем казахстанцам отключают телевидение. Что это: временные неудобства или необходимость?

Анастасия Московчук
Читайте также
Цены останавливаются, но казахстанцы в это не верят
11:25, Сегодня
Цены останавливаются, но казахстанцы в это не верят
Названа дата перебоев в телевидении и радио по всему Казахстану
12:51, 26 января 2026
Названа дата перебоев в телевидении и радио по всему Казахстану
Телевидение и радио отключат в Казахстане
17:38, 14 октября 2025
Телевидение и радио отключат в Казахстане
Восходящие звёзды казахстанского тенниса примут участие в топ-турнире в Шымкенте
12:55, Сегодня
Восходящие звёзды казахстанского тенниса примут участие в топ-турнире в Шымкенте
Скандальная судья получила назначение на матч чемпионата мира по футболу
12:43, Сегодня
Скандальная судья получила назначение на матч чемпионата мира по футболу
Мировой теннис заждался возвращения Елены Рыбакиной и анонсировал её участие в Штутгарте
12:23, Сегодня
Мировой теннис заждался возвращения Елены Рыбакиной и анонсировал её участие в Штутгарте
Сборная Узбекистана добилась второго разгрома подряд на чемпионате мира по хоккею
12:19, Сегодня
Сборная Узбекистана добилась второго разгрома подряд на чемпионате мира по хоккею
