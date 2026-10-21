Пробки на Кульджинке и срочная операция: полицейские Алматы помогли семье из области

В Алматы сотрудники полиции помогли семье из города Есик Алматинской области экстренно доставить сына в больницу, сообщает Zakon.kz.

Подробности 21 октября 2026 года раскрыли в пресс-службе Департамента полиции (ДП) города:

"Счет шел на минуты. Утром на Кульджинском тракте к полицейским на стационарном посту обратился водитель Volkswagen. В салоне находился его 15-летний сын, которому срочно требовалась медицинская помощь. Семья ехала из города Есик Алматинской области, но из-за пробок дорога до больницы затягивалась. Полицейские незамедлительно организовали сопровождение и предупредили медиков о состоянии подростка".

Как сообщается, до первой детской городской клинической больницы добрались всего за 15 минут.

"Мальчика сразу передали врачам, далее – в реанимацию на экстренную операцию. По имеющейся информации, его состояние – тяжелое. Сейчас за жизнь подростка борются медики". Пресс-служба ДП Алматы

Полицейские пожелали подростку скорейшего выздоровления.

6 октября 2026 года премьер-министр Олжас Бектенов дал поручение сформировать единую цифровую транспортную систему. Он заявил, что в больших городах надо перейти от реагирования на локальные дорожные пробки к системному управлению транспортом.