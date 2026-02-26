#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
501.26
590.38
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
501.26
590.38
6.54
События

10 квартир, 36 участков и 49 авто: застройщики трех ЖК попали под арест в Астане

Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, новостройка, новостройки, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2026 12:46 Фото: Zakon.kz
Прокуратура Астаны передала в суд дела в отношении группы лиц, действия которых привели к причинению особо крупного ущерба в размере 8,2 млрд тенге и затронули интересы более 426 семей, сообщает Zakon.kz.

В ходе следствия было установлено, что организаторы преступной схемы привлекали денежные средства граждан для строительства ЖК "Оазис", МЖК "R-Club" и ЖК "R-ClubDeluxe" без получения соответствующих разрешений в нарушение требований законодательства.

"Привлеченные денежные средства использовались не по целевому назначению, а строительство объектов осуществлялось не должным образом", – отмечено в заявлении столичной прокуратуры, опубликованном 26 февраля 2026 года.

"Для защиты интересов потерпевших суд наложил арест на движимое и недвижимое имущество – 10 квартир, 36 участков, 16 нежилых объектов и 49 машин".Пресс-служба прокуратуры Астаны

Также известно, что в отношении 12 подозреваемых лиц избрана мера пресечения в виде "Содержание под стражей".

В связи с этой громкой историей мошенничества в долевом строительстве специалисты в заключение опубликовали очередное обращение к жителям Казахстана:

"Призываем граждан перед покупкой квартиры тщательно проверять наличие разрешения на привлечение средств дольщиков".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2026 12:46
Строительную отрасль в Казахстане цифровизируют

13 февраля мы рассказывали другую историю, связанную со строительством. Тогда главе одной из стройкомпаний вынесли приговор за хищение миллиардов в Астане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Скандально известного застройщика судят в Караганде
05:45, 15 мая 2025
Скандально известного застройщика судят в Караганде
Чиновник продал за бесценок два участка стоимостью почти 120 млн тенге в ЗКО
16:49, 18 января 2024
Чиновник продал за бесценок два участка стоимостью почти 120 млн тенге в ЗКО
Квартира за молчание: в Жетысуской области суд вынес решение по делу о вымогательстве
20:18, 21 ноября 2024
Квартира за молчание: в Жетысуской области суд вынес решение по делу о вымогательстве
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанская борчиха вышла в финал элитного турнира в Албании
18:58, Сегодня
Казахстанская борчиха вышла в финал элитного турнира в Албании
Казахстанский борец получил шанс выиграть медаль престижного турнира в Европе
18:51, Сегодня
Казахстанский борец получил шанс выиграть медаль престижного турнира в Европе
Ризабек Айтмухан провёл схватку за финал с Абдулрашидом Садулаевым на топ-турнире
18:32, Сегодня
Ризабек Айтмухан провёл схватку за финал с Абдулрашидом Садулаевым на топ-турнире
Казахстанского борца лишили финала элитного турнира в Европе
18:18, Сегодня
Казахстанского борца лишили финала элитного турнира в Европе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: