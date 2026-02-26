10 квартир, 36 участков и 49 авто: застройщики трех ЖК попали под арест в Астане

Прокуратура Астаны передала в суд дела в отношении группы лиц, действия которых привели к причинению особо крупного ущерба в размере 8,2 млрд тенге и затронули интересы более 426 семей, сообщает Zakon.kz.

В ходе следствия было установлено, что организаторы преступной схемы привлекали денежные средства граждан для строительства ЖК "Оазис", МЖК "R-Club" и ЖК "R-ClubDeluxe" без получения соответствующих разрешений в нарушение требований законодательства.

"Привлеченные денежные средства использовались не по целевому назначению, а строительство объектов осуществлялось не должным образом", – отмечено в заявлении столичной прокуратуры, опубликованном 26 февраля 2026 года.

"Для защиты интересов потерпевших суд наложил арест на движимое и недвижимое имущество – 10 квартир, 36 участков, 16 нежилых объектов и 49 машин". Пресс-служба прокуратуры Астаны

Также известно, что в отношении 12 подозреваемых лиц избрана мера пресечения в виде "Содержание под стражей".

В связи с этой громкой историей мошенничества в долевом строительстве специалисты в заключение опубликовали очередное обращение к жителям Казахстана:

"Призываем граждан перед покупкой квартиры тщательно проверять наличие разрешения на привлечение средств дольщиков".

