"Невозможно дышать": власти Алматы ответили на жалобы из-за пыли

Жители Алматы в социальных сетях пожаловались на пыль, которая образуется в ходе проведения строительно-монтажных работ в некоторых частях мегаполиса. На это отреагировали в Управлении развития общественных пространств города, сообщает Zakon.kz.

Так, пользователь Threads под ником presence.effect опубликовал пару дней назад соответствующие кадры.

"Почему воду не используете? Огромное облако пыли от нарезания плитки на Назарбаева (Фурманова) – Абая. Невозможно дышать, сидя в машине. Не говоря о проходящих мимо пешеходах", – обратился автор публикации к акимату Алматы.

Накануне, 20 октября 2026 года, алматинец показал, что ситуация с пылью не изменилась.

"Прямо сейчас по ул. Абая между Достык и Назарбаева. Снова повторяется история спустя 2 дня. Ничего не изменилось. Пыль, опасная для здоровья горожан, стоит облаком по всей улице, где ходят люди", – обратился он вновь к властям южной столицы.

Аналогичная ситуация наблюдалась и в другой части города – на Абая – Кунаева. Соответствующими кадрами поделилась пользовательница под ником investbymaria, которая заявила: "Все в пыли с утра до вечера".

Реакция других жителей Алматы выдалась неоднозначной. Одни поддержали, что пыль вредна для здоровья и что работы ведутся не день и не неделю. Другие понадеялись, что после завершения всех работ в городе станет чисто и аккуратно. Третьи вовсе призвали прекратить снимать на видео рабочих:

"И дождей, как назло, нет".

"Может, хватит бедных рабочих снимать".

"Им сложно из пятилитровой бутыли воду на болгарку лить?"

"Главное – чтобы после завершения было чисто и аккуратно".

"Уже придумали бы бокс передвижной, где пилили бы плитку".

"Это очень вредная пыль! Почему нельзя обязать подрядчиков использовать воду?"

"По всему городу так, на Жандосова/Жарокого все лето пилили и уже половину осени пилят".

На жалобы жителей ответили в Управлении развития общественных пространств Алматы, где признали, что "в ходе проведения строительно-монтажных работ фиксируются отдельные случаи нарушения требований по пылеподавлению, в том числе при резке брусчаточного покрытия без применения воды".

"По указанным фактам подрядной организации неоднократно выносились предупреждения о недопустимости подобных нарушений. Кроме того, сотрудниками экологической полиции проводятся проверки, по результатам которых в отношении виновных лиц применяются меры административного воздействия, в том числе налагаются штрафы", – заверили алматинцев.

Также в ведомстве уточнили, что "непосредственная организация строительного процесса, соблюдение технологии производства работ, обеспечение мер по пылеподавлению и контроль за действиями рабочих относятся к обязанностям подрядной организации , которая несет ответственность за допущенные нарушения".

"Подрядной организации дополнительно поручено усилить контроль за соблюдением установленных требований, обеспечить обязательное применение воды при резке брусчаточного покрытия и исключить повторение подобных случаев". Управление развития общественных пространств Алматы

Вместе с тем в ведомстве добавили, что в настоящее время по пр. Абая на участке от пр. Достык до ул. Розыбакиева ведутся строительно-монтажные работы в рамках проекта комплексного благоустройства территории по принципу "от фасада до фасада". В рамках проекта предусмотрены замена существующего тротуарного покрытия, прокладка инженерных сетей наружного освещения, устройство и восстановление систем автоматического полива, установка малых архитектурных форм, опор освещения, а также комплексное озеленение прилегающей территории.

"Подрядной организации будет дано соответствующее поручение по усилению мер пылеподавления при проведении строительно-монтажных работ, в том числе обеспечению увлажнения строительных материалов и покрытия при выполнении пыльных работ, своевременной уборке строительного мусора и недопущению чрезмерного распространения пыли... Вопрос соблюдения указанных требований и устранения замечаний находится на контроле управления", – заверили в управлении жителей Алматы.

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