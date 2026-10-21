"Невозможно дышать": власти Алматы ответили на жалобы из-за пыли
Так, пользователь Threads под ником presence.effect опубликовал пару дней назад соответствующие кадры.
"Почему воду не используете? Огромное облако пыли от нарезания плитки на Назарбаева (Фурманова) – Абая. Невозможно дышать, сидя в машине. Не говоря о проходящих мимо пешеходах", – обратился автор публикации к акимату Алматы.
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Накануне, 20 октября 2026 года, алматинец показал, что ситуация с пылью не изменилась.
"Прямо сейчас по ул. Абая между Достык и Назарбаева. Снова повторяется история спустя 2 дня. Ничего не изменилось. Пыль, опасная для здоровья горожан, стоит облаком по всей улице, где ходят люди", – обратился он вновь к властям южной столицы.
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Аналогичная ситуация наблюдалась и в другой части города – на Абая – Кунаева. Соответствующими кадрами поделилась пользовательница под ником investbymaria, которая заявила: "Все в пыли с утра до вечера".
Реакция других жителей Алматы выдалась неоднозначной. Одни поддержали, что пыль вредна для здоровья и что работы ведутся не день и не неделю. Другие понадеялись, что после завершения всех работ в городе станет чисто и аккуратно. Третьи вовсе призвали прекратить снимать на видео рабочих:
- "И дождей, как назло, нет".
- "Может, хватит бедных рабочих снимать".
- "Им сложно из пятилитровой бутыли воду на болгарку лить?"
- "Главное – чтобы после завершения было чисто и аккуратно".
- "Уже придумали бы бокс передвижной, где пилили бы плитку".
- "Это очень вредная пыль! Почему нельзя обязать подрядчиков использовать воду?"
- "По всему городу так, на Жандосова/Жарокого все лето пилили и уже половину осени пилят".
На жалобы жителей ответили в Управлении развития общественных пространств Алматы, где признали, что "в ходе проведения строительно-монтажных работ фиксируются отдельные случаи нарушения требований по пылеподавлению, в том числе при резке брусчаточного покрытия без применения воды".
"По указанным фактам подрядной организации неоднократно выносились предупреждения о недопустимости подобных нарушений. Кроме того, сотрудниками экологической полиции проводятся проверки, по результатам которых в отношении виновных лиц применяются меры административного воздействия, в том числе налагаются штрафы", – заверили алматинцев.
Также в ведомстве уточнили, что "непосредственная организация строительного процесса, соблюдение технологии производства работ, обеспечение мер по пылеподавлению и контроль за действиями рабочих относятся к обязанностям подрядной организации, которая несет ответственность за допущенные нарушения".
"Подрядной организации дополнительно поручено усилить контроль за соблюдением установленных требований, обеспечить обязательное применение воды при резке брусчаточного покрытия и исключить повторение подобных случаев".Управление развития общественных пространств Алматы
Вместе с тем в ведомстве добавили, что в настоящее время по пр. Абая на участке от пр. Достык до ул. Розыбакиева ведутся строительно-монтажные работы в рамках проекта комплексного благоустройства территории по принципу "от фасада до фасада". В рамках проекта предусмотрены замена существующего тротуарного покрытия, прокладка инженерных сетей наружного освещения, устройство и восстановление систем автоматического полива, установка малых архитектурных форм, опор освещения, а также комплексное озеленение прилегающей территории.
"Подрядной организации будет дано соответствующее поручение по усилению мер пылеподавления при проведении строительно-монтажных работ, в том числе обеспечению увлажнения строительных материалов и покрытия при выполнении пыльных работ, своевременной уборке строительного мусора и недопущению чрезмерного распространения пыли... Вопрос соблюдения указанных требований и устранения замечаний находится на контроле управления", – заверили в управлении жителей Алматы.
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