Акимат Алматы ответил на возмущение из-за замены брусчатки на проспекте Абая

Жители Алматы в социальных сетях возмутились заменой, как они считают, вполне пригодной брусчатки на новую. В Управлении развития общественных пространств города отреагировали на одно из видео и объяснили причины проводимых работ, сообщает Zakon.kz.

Так, специалисты пояснили, что в настоящее время реализуется проект комплексного благоустройства проспекта Абая на участке от проспекта Достык до улицы Розыбакиева по принципу "от фасада до фасада".

По их данным, проект предусматривает не только замену существующего брусчаточного покрытия тротуаров на более долговечное гранитное покрытие, но и комплексное обновление городской среды.

"В рамках проекта предусмотрены работы по озеленению территории с высадкой крупномерных деревьев, кустарников и цветочных композиций, устройство автоматической системы полива, обновление наружного освещения, малых архитектурных форм, а также приведение пешеходной инфраструктуры и элементов благоустройства в соответствие с современными стандартами". КГУ "Управление развития общественных пространств города Алматы"

При этом, подчеркнули в управлении, демонтированная брусчатка, пригодная для дальнейшего использования, не утилизируется.

Покрытие передается районным акиматам для повторного применения на второстепенных улицах и придворовых территориях.

Таким образом, говорится в заключении, работы на проспекте Абая являются частью комплексного благоустройства территории "от фасада до фасада", направленного на формирование единого, комфортного и функционального общественного пространства.

Кроме того, пресс-служба акимата дала дополнительный комментарий:

"При реконструкции проспекта Абая пригодную брусчатку не выбрасывают – ее повторно используют для благоустройства других участков Алматы. Сейчас она уже уложена на участках Яссауи – Толе би, Момышулы – Толе би, Абая – Гагарина, Аль-Фараби – Назарбаева и в других локациях".

Не так давно новая плитка на тротуарах в Алматы напугала горожан перед зимой. 28 августа 2026 года в Управлении ответили на опасения горожан. "Применяемое в рамках проекта покрытие предусматривается проектными решениями и предназначено для эксплуатации на пешеходных территориях с учетом климатических условий города", – подытожили в акимате.