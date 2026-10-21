Что даст Казахстану таможенное соглашение с Пакистаном

Депутат Курултая Бурихан Нурмухамедов 21 октября 2026 года на брифинге рассказал об основных преимуществах, которые дает Казахстану таможенное соглашение с Пакистаном, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что соглашение с Пакистаном – важная часть стратегии Казахстана по развитию новых транспортных коридоров и расширения экспорта товаров.

"До сегодняшнего дня были сложности с оформлением грузов, временных затрат на это. Новое соглашение было призвано решить эти вопросы. Это защита экономических интересов Казахстана, упрощение перевозки казахстанских товаров и новые возможности для казахстанского экспорта. Соглашение позволит таможенным органам быстрее выявлять нарушения и эффективнее бороться с контрабандой и занижением стоимости товаров", – сказал Нурмухамедов.

По его словам, соглашение позволяет упростить доставку наших товаров на другие рынки через пакистанские морские порты.

"Это также поможет сократить издержки при прохождении границ между странами. Пакистан – это страна с населением более 250 млн человек. Большой рынок очень важен для казахстанских производителей", – добавил депутат.

Ранее мы писали, что Казахстан и Пакистан договорились о сотрудничестве в таможенных делах.