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Общество

Что даст Казахстану таможенное соглашение с Пакистаном

Торговые отношения, торговля между странами, международная торговля, экспорт, товары, импорт, торговое сотрудничество, товарообмен, перевозка грузов, грузоперевозки, товарные контейнеры, контейнер, логистика, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 11:17 Фото: Zakon.kz
Депутат Курултая Бурихан Нурмухамедов 21 октября 2026 года на брифинге рассказал об основных преимуществах, которые дает Казахстану таможенное соглашение с Пакистаном, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что соглашение с Пакистаном – важная часть стратегии Казахстана по развитию новых транспортных коридоров и расширения экспорта товаров.

"До сегодняшнего дня были сложности с оформлением грузов, временных затрат на это. Новое соглашение было призвано решить эти вопросы. Это защита экономических интересов Казахстана, упрощение перевозки казахстанских товаров и новые возможности для казахстанского экспорта. Соглашение позволит таможенным органам быстрее выявлять нарушения и эффективнее бороться с контрабандой и занижением стоимости товаров", – сказал Нурмухамедов.

По его словам, соглашение позволяет упростить доставку наших товаров на другие рынки через пакистанские морские порты.

"Это также поможет сократить издержки при прохождении границ между странами. Пакистан – это страна с населением более 250 млн человек. Большой рынок очень важен для казахстанских производителей", – добавил депутат.

Ранее мы писали, что Казахстан и Пакистан договорились о сотрудничестве в таможенных делах.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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