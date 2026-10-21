Казахстан и Пакистан договорились о сотрудничестве в таможенных делах

Депутаты на пленарном заседании Курултая 21 октября 2026 года приняли в двух чтениях проект закона, предусматривающий сотрудничество и взаимную помощь с Пакистаном в таможенных делах, передает корреспондент Zakon.kz.

Представил проект закона "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Исламской Республики Пакистан о сотрудничестве и административной взаимной помощи в таможенных делах" министр финансов Мади Такиев. По его словам, документ подписан в Исламабаде 4 февраля 2026 года.

"Соглашение заключено в целях оперативного обмена информацией, согласования мер по предупреждению и пресечению угроз, а также координации действий компетентных органов, обеспечивая постоянное и эффективное взаимодействие. Ратификация Соглашения позволит сформировать правовые и организационные основы для взаимодействия и обеспечения своевременного сотрудничества в сфере таможенного дела, включая оперативный обмен информацией и согласование мер по сотрудничеству в данной сфере", – отметил глава Минфина.

По его словам, реализация настоящего Соглашения не потребует финансовых затрат из государственного бюджета, а также внесения изменений в таможенное законодательство и не окажет негативного влияния на доходную часть государственного бюджета.

В заключении профильного комитета Курултая сказано, что целью проекта закона является обеспечение представления интересов таможенной службы государств по вопросам таможенного дела.

"Соглашение предусматривает оперативный обмен информацией, согласование мер по предотвращению и пресечению угроз, а также координацию действий компетентных органов, обеспечивая постоянное и эффективное взаимодействие", – сказано в заключении комитета Курултая.

21 октября 2026 года депутаты одобрили в двух чтениях законопроект "О ратификации Соглашения между правительствами Казахстана и Узбекистана об открытии представительств таможенных служб".

