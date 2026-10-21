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Общество

О спонсорах строительства пограничного пункта "Жібек жолы" рассказал глава Минфина

Пограничные пункты, пограничный пункт, международные пункты пропуска, международный пункт пропуска, пункт пропуска, пункты пропуска, государственная граница, государственные границы, пересечение границы, прохождение границы, переход границы, пограничная зона, погранзона, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 11:56 Фото: unsplash
Министр финансов Мади Такиев 21 октября 2026 года на брифинге в Курултае рассказал о спонсорах строительства пограничного пункта "Жібек жолы", передает корреспондент Zakon.kz.

Как напомнили министру, пункт строится за счет спонсорских средств. Журналисты попросили уточнить, кто является спонсором и нет ли в этом каких-то конфликтов интересов.

"Конфликта интересов нет, и коррупционной составляющей тоже в этом вопросе нет. Есть у нас еще люди, которые хотят помочь. Идея в чем была? Когда мы делали реконструкцию поста, мы строили за счет займа. Мы брали китайский заем, по нему реконструкция девяти таможенных постов, плюс главное диспетчерское управление. В принципе, мы его завершили. Она уже работает с сентября месяца текущего года, где мы сосредоточили в диспетчерском управлении все базы данных и плюс автоматический контроль за всеми таможенными постами", – сказал Такиев.

По его словам, на каждом таможенном посту установлено около 200 камер видеонаблюдения, которые выводятся в ситуационный центр, откуда идет контроль за сотрудниками. А у каждого сотрудника таможенных органов есть жетон, видеокамера.

"Вот, я говорю, один "Жібек жолы" остался, который не включался в эту рамку, но через "Жібек жолы" проходила основная масса населения, этот пост был построен давно, и он на тот момент уже не соответствовал реалиям. Вы знаете, в 2024 году в Наурыз там было столпотворение, как раз в этот день проходило порядка 55 тысяч человек, и ни у нас, ни у таможни, ни у пограничной службы не хватало окон, чтобы быстрее оформлять. Поэтому как раз в тот момент я был на границе, высказал, попросил у госорганов разрешение на реконструкцию. Нам дали разрешение, поэтому мы его реконструировали", – добавил министр.

Ранее Такиев рассказал о планах по увеличению товарооборота с Узбекистаном.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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