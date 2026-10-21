О спонсорах строительства пограничного пункта "Жібек жолы" рассказал глава Минфина

Министр финансов Мади Такиев 21 октября 2026 года на брифинге в Курултае рассказал о спонсорах строительства пограничного пункта "Жібек жолы", передает корреспондент Zakon.kz.

Как напомнили министру, пункт строится за счет спонсорских средств. Журналисты попросили уточнить, кто является спонсором и нет ли в этом каких-то конфликтов интересов.

"Конфликта интересов нет, и коррупционной составляющей тоже в этом вопросе нет. Есть у нас еще люди, которые хотят помочь. Идея в чем была? Когда мы делали реконструкцию поста, мы строили за счет займа. Мы брали китайский заем, по нему реконструкция девяти таможенных постов, плюс главное диспетчерское управление. В принципе, мы его завершили. Она уже работает с сентября месяца текущего года, где мы сосредоточили в диспетчерском управлении все базы данных и плюс автоматический контроль за всеми таможенными постами", – сказал Такиев.

По его словам, на каждом таможенном посту установлено около 200 камер видеонаблюдения, которые выводятся в ситуационный центр, откуда идет контроль за сотрудниками. А у каждого сотрудника таможенных органов есть жетон, видеокамера.

"Вот, я говорю, один "Жібек жолы" остался, который не включался в эту рамку, но через "Жібек жолы" проходила основная масса населения, этот пост был построен давно, и он на тот момент уже не соответствовал реалиям. Вы знаете, в 2024 году в Наурыз там было столпотворение, как раз в этот день проходило порядка 55 тысяч человек, и ни у нас, ни у таможни, ни у пограничной службы не хватало окон, чтобы быстрее оформлять. Поэтому как раз в тот момент я был на границе, высказал, попросил у госорганов разрешение на реконструкцию. Нам дали разрешение, поэтому мы его реконструировали", – добавил министр.

Ранее Такиев рассказал о планах по увеличению товарооборота с Узбекистаном.