Украл тарелки, кухонную скалку и 10 метров ветоши с прежней работы: полиция раскрыла причину

Фото: Zakon.kz

В Бухар-Жырауском районе Карагандинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя, обвиняемого в крупной краже с прежнего места работы. Мужчина предстанет перед судом, сообщает Zakon.kz.

Подробности дела 21 октября 2026 года раскрыли в пресс-службе Департамента полиции (ДП) региона: "Летом мужчина временно подрабатывал грузчиком в одной из местных торговых точек. Во время работы, в том числе при перевозке и монтаже холодильного оборудования, он обратил внимание на дорогостоящие радиаторы и изучил их рыночную стоимость через мобильные приложения. Когда мужчине потребовались деньги, он решил воспользоваться знаниями о системе охраны и планировке объекта. Проникнув на склад незамеченным, подозреваемый вынес не только комплектующие от холодильных установок, но и другое имущество: телевизор, три коробки стеклянной посуды, бокалы, тарелки, кухонную скалку и 10 метров ветоши". По данным полиции, общий ущерб, причиненный владельцам бизнеса, составил около 500 тыс. тенге. "В настоящее время полиция завершила сбор доказательной базы. Уголовное дело с обвинительным актом направлено в суд". Пресс-служба ДП Карагандинской области 20 октября 2026 года стало известно, что в Караганде сотрудники Юго-Восточного отдела полиции задержали криминальный "тандем" – мужчину и женщину. Они подозреваются в серии краж велосипедов по необычной схеме.

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