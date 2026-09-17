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Общество

Казахстанец нарвал коноплю на свалке и стал фигурантом уголовного дела

Мусорные контейнеры, растение, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2026 02:44 Фото: pexels
В Щербактинском районном суде Павлодарской области рассмотрели уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконном хранении наркотического средства, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 16 сентября 2026 года в пресс-службе областного суда, в конце августа 2025 года мужчина нарвал на территории старой свалки растение конопли, высушил его и хранил дома для личного употребления.

Во время обыска у него обнаружили и изъяли два свертка с марихуаной. По заключению экспертизы, общий вес высушенной марихуаны относился к небольшому размеру.

Суд признал мужчину виновным по части 2 статьи 296 УК РК.

"При назначении наказания учтены полное признание вины, раскаяние, наличие четырех несовершеннолетних детей и отсутствие отягчающих обстоятельств", – отметили в пресс-службе суда.

Мужчине назначили наказание в виде 80 часов общественных работ. Приговор вступил в законную силу.

Молодой казахстанец, желая заработать, вступил в международную ОПГ. Его приговорили к 16 годам колонии в России за контрабанду и попытку сбыта более четырех килограммов наркотиков из Таиланда.

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Камила Салкымбаева
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