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Общество

Около 3 тысяч жалоб на профильных врачей поступило в 2026 году в Казахстане

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 12:19 Фото: pixabay
Депутат Курултая Арман Джансенгиров 7 октября 2026 года в своем депзапросе озвучил проблему доступности профильных врачей, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, доступность профильных специалистов остается одной из основных причин обращений граждан.

"В первом полугодии 2026 года поступило 2 925 жалоб. Большинство из них зарегистрировано в Мангистауской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Акмолинской областях и городе Астане", – сказал Джансенгиров.

Он также сообщил, что анализ действующего регулирования выявил следующие проблемы:

  • нормативно не установлен единый предельный срок ожидания;
  • правила мониторинга Фонда предусматривают срок в 10 дней, разъяснения Фонда – 15 рабочих дней, тогда как сам приказ срок не устанавливает;
  • обязанность публиковать график приема на 60 дней не сопровождается приоритетом первичных плановых обращений. Это позволяет выдавать талоны без формальных препятствий через месяц и даже позже;
  • не регламентирован срок ожидания приема врача первичной медико-санитарной помощи, в связи с чем общая продолжительность маршрута пациента не ограничена;
  • при сохранении прежней численности специалистов новые нормативы времени снижают возможность проводить прием пациентов;
  • ограничение количества направлений – "не более трех" – не учитывает потребности пациентов с сочетанной патологией; право специалиста записывать пациента на повторный прием связано с результатом "заболевание продолжается". Это создает риск формального установления данного результата; для состоящих на диспансерном учете возможность прямой записи к профильному врачу доступна только через мобильные приложения и затрудняет запись на прием для пожилых людей и жителей сельской местности; не публикуются фактические сроки ожидания в разрезе регионов.
"С учетом вышеизложенного предлагаю установить в правилах единый предельный срок ожидания плановой медицинской помощи, а также сокращенные сроки для пациентов при подозрении на онкологическое заболевание и для детей; внедрить автоматический контроль сроков с возможностью перенаправления к дополнительному исполнителю, обеспечить публичный мониторинг, а также пересмотреть штатные нормативы и тарифы; определять объем направлений клиническими протоколами и исключить привязку повторной записи к результату лечения; передать функцию прямой записи к профильному врачу от регистратуры в колл-центры", – добавил депутат.

Ранее мы писали, что депутаты обсудили профессиональный статус медработников.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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