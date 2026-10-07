Около 3 тысяч жалоб на профильных врачей поступило в 2026 году в Казахстане

Депутат Курултая Арман Джансенгиров 7 октября 2026 года в своем депзапросе озвучил проблему доступности профильных врачей, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, доступность профильных специалистов остается одной из основных причин обращений граждан.

"В первом полугодии 2026 года поступило 2 925 жалоб. Большинство из них зарегистрировано в Мангистауской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Акмолинской областях и городе Астане", – сказал Джансенгиров.

Он также сообщил, что анализ действующего регулирования выявил следующие проблемы:

нормативно не установлен единый предельный срок ожидания;

правила мониторинга Фонда предусматривают срок в 10 дней, разъяснения Фонда – 15 рабочих дней, тогда как сам приказ срок не устанавливает;

обязанность публиковать график приема на 60 дней не сопровождается приоритетом первичных плановых обращений. Это позволяет выдавать талоны без формальных препятствий через месяц и даже позже;

не регламентирован срок ожидания приема врача первичной медико-санитарной помощи, в связи с чем общая продолжительность маршрута пациента не ограничена;

при сохранении прежней численности специалистов новые нормативы времени снижают возможность проводить прием пациентов;

ограничение количества направлений – "не более трех" – не учитывает потребности пациентов с сочетанной патологией; право специалиста записывать пациента на повторный прием связано с результатом "заболевание продолжается". Это создает риск формального установления данного результата; для состоящих на диспансерном учете возможность прямой записи к профильному врачу доступна только через мобильные приложения и затрудняет запись на прием для пожилых людей и жителей сельской местности; не публикуются фактические сроки ожидания в разрезе регионов.

"С учетом вышеизложенного предлагаю установить в правилах единый предельный срок ожидания плановой медицинской помощи, а также сокращенные сроки для пациентов при подозрении на онкологическое заболевание и для детей; внедрить автоматический контроль сроков с возможностью перенаправления к дополнительному исполнителю, обеспечить публичный мониторинг, а также пересмотреть штатные нормативы и тарифы; определять объем направлений клиническими протоколами и исключить привязку повторной записи к результату лечения; передать функцию прямой записи к профильному врачу от регистратуры в колл-центры", – добавил депутат.

Ранее мы писали, что депутаты обсудили профессиональный статус медработников.