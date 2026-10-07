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Политика

В Казахстане создадут Совет по взаимодействию с маслихатами

Здание Курултая, Курултай РК, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 12:10 Фото: quryltai.kz
Депутат Амирбек Оспанбеков 7 октября 2026 года на пленарном заседании Курултая внес на рассмотрение вопрос о создании Совета по взаимодействию с маслихатами, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат заявил, что с учетом обозначенных задач Курултаю необходимо выстроить постоянную связь с регионами, прежде всего, с их представительными органами – маслихатами.

"Маслихаты, как местные представительные органы, непосредственно работают с населением, знают специфику регионов и сталкиваются с практикой реализации принимаемых нами законодательных решений. Именно таким постоянным механизмом взаимодействия предлагается сделать Совет по взаимодействию с маслихатами при Курултае. Его ключевая задача – обеспечить регулярное участие маслихатов в подготовке законов и получение обратной связи об их применении на местах", – озвучил спикер.

По его словам, в рамках этой работы Совет будет готовить предложения по совершенствованию законодательства о местном государственном управлении и самоуправлении, а также по вопросам развития регионов.

"Особое место в его деятельности займет мониторинг правоприменения законов. Важно не только принять качественный закон, но и понимать, как его нормы работают на практике. Информация маслихатов о проблемах применения действующих норм будет систематизироваться и анализироваться, а поступающие предложения – направляться на дальнейшую проработку. Это позволит видеть проблемы, общие для нескольких регионов, обобщать их и готовить соответствующие предложения по совершенствованию законодательства", – заявил Амирбек Оспанбеков.

Он также отметил, что еще одно направление – изучение и распространение положительных региональных практик.

"В эту работу важно вовлечь не только областной уровень. В работе Совета смогут участвовать маслихаты районов и городов областного значения. Для них предусматривается возможность напрямую направлять свои предложения и участвовать в их обсуждении. Для рассмотрения отдельных вопросов по бюджету и полномочиям маслихатов, инфраструктуре, социальной сфере и другим направлениям могут создаваться тематические рабочие группы. К обсуждению будут приглашаться депутаты Курултая и маслихатов, эксперты, представители гражданского общества, государственных органов и организаций", – дополнил спикер.

С его слов, сам Совет предлагается сформировать из представителей постоянных комитетов Курултая, депутатов, имеющих опыт работы в маслихатах или с маслихатами, представителей политических партий и отдельных государственных органов, а также председателей маслихатов областей, столицы и городов республиканского значения.

"Постоянное взаимодействие с регионами будет обеспечивать секретариат из четырех депутатов Курултая, за каждым из которых закрепляется по пять регионов. Его задача – поддерживать связь с маслихатами, собирать и систематизировать их предложения и обращения, информировать регионы о ходе и результатах рассмотрения поднятых вопросов. Аналитическую работу будет обеспечивать Институт парламентаризма. Он будет изучать поступающие предложения, обобщать системные проблемы регионов и готовить предложения по результатам мониторинга правоприменения законов", – резюмировал Оспанбеков.

Депутаты поддержать предложение о создании Совета по взаимодействию с маслихатами при Курултае первого созыва.

Ранее депутаты Курултая также рассмотрели и приняли в двух чтениях закон о ратификации Протокола, который возобновляет действие соглашения между Казахстаном и Россией о поставках нефти и нефтепродуктов.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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