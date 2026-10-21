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Общество

Утекли персональные данные: как казахстанцам добиться компенсации

Хакеры, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, взлом данных, личные данные, персональные данные, утечка персональных данных, утечка данных, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 13:22 Фото: unsplash
Начальник управления Департамента по противодействию киберпреступности МВД РК Бейбит Биржанов 21 октября 2026 года на брифинге в СЦК объяснил, могут ли казахстанцы получить компенсацию за утечку персональных данных и куда обращаться пострадавшим, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, право на компенсацию морального вреда за нарушение законодательства о персональных данных закреплено в статье 24 Закона "О персональных данных и их защите".

"При этом каждый случай рассматривается судом индивидуально. В том числе сумма морального ущерба. Гражданину необходимо представить суду основания того, где и при каких обстоятельствах произошла утечка персональных данных, а также какой материальный ущерб или моральный вред был ему причинен", – озвучил Бейбит Биржанов.

Он подчеркнул, что суд будет индивидуально оценивать обстоятельства каждого дела и определять размер компенсации. При этом отдельная процедура возмещения материального ущерба гражданам за распространение их персональных данных не предусмотрена.

Также журналисты уточнили, куда следует обращаться гражданам в случае обнаружения утечки персональных данных по вине банка – непосредственно в финансовую организацию или в полицию.

"Во-первых, если вы уже установили, что утечка персональных данных прошла по вине банка, необходимо обратиться в банк и одновременно также в правоохранительный орган, то есть к нам, в полицию, по данному факту. Также необходимо уведомить уполномоченные органы: Комитет информационной безопасности Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития, в чью компетенцию входит обеспечение информационной безопасности на территории Казахстана", – заявил он.

Ранее в МВД прокомментировали информацию о задержании гражданина Казахстана по подозрению в причастности к кибератаке на Dodo Pizza.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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