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Общество

В МВД рассказали, добирались ли мошенники до казахстанского мессенджера Aitu

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 13:29 Фото: pexels
Начальник управления Департамента по противодействию киберпреступности МВД РК Бейбит Биржанов 21 октября 2026 года на брифинге в СЦК рассказал о преступлениях в мессенджерах Aitu и Telegram, а также о взаимодействии с их администрациями, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ уточнили, сотрудничает ли МВД с администрациями WhatsApp и Telegram для оперативной блокировки фишинговых ссылок и аккаунтов мошенников, а также регистрировались ли в этом году преступления в казахстанском мессенджере Aitu.

"Взаимодействие с мессенджерами, социальными сетями и глобальными техногигантами производится в рамках запросов об оказании взаимной правовой помощи, в рамках действующего уголовно-процессуального законодательства Казахстана и соответствующего законодательства в стране, где находится тот или иной поставщик услуг. Касательно фактов нарушений на платформе Aitu, таких подобных фактов не зарегистрировано", – ответил Бейбит Биржанов.

В связи с этим журналисты также поинтересовались, как МВД взаимодействует с администрацией Telegram для установления злоумышленников, взламывающих аккаунты казахстанцев и рассылающих от их имени сообщения с просьбами перевести деньги, а также сколько подобных преступлений удалось раскрыть за последнее время.

"По данным случаям, то есть по взлому аккаунтов в Telegram, подобных заявлений не поступало. То есть здесь необходимо будет учесть, что в случае взлома сети необходимо обратиться в правоохранительный орган при наличии материального ущерба. Подобных заявлений на сегодняшний день не поступало по взлому аккаунтов с причинением материального ущерба", – сказал он.

Ранее в МВД объяснили, могут ли казахстанцы получить компенсацию за утечку персональных данных и куда обращаться пострадавшим.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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