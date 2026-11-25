Депутат Айжан Аймаганова на пленарном заседании Курултая 25 ноября 2026 года предложила усовершенствовать наказание за сталкинг в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Айжан Аймаганова напомнила, что в Казахстане в 2025 году была введена уголовная ответственность за сталкинг. Однако, по ее словам, практика применения закона показывает необходимость дальнейшего совершенствования правовых механизмов.

"По данным Министерства внутренних дел, по состоянию на 19 ноября 2026 года зарегистрировано 570 уголовных дел по фактам сталкинга, 193 из них направлены в суд. Согласно действующему законодательству, максимальное наказание за сталкинг – арест на срок до 50 суток. Однако преследование может продолжаться месяцами и принимать различные формы: слежка, угрозы, психологическое давление, навязчивые сообщения и преследование в социальных сетях. Особенно опасны ситуации, когда преследование не прекращается даже после вмешательства правоохранительных органов, что повышает угрозу безопасности потерпевшего", – сказала она.

Актуальность этой проблемы, по словам депутата, подтверждают и сами граждане.

"8 сентября 2026 года была опубликована петиция об усилении ответственности за сталкинг и защите потерпевших. Поэтому считаю недостаточным рассматривать этот вопрос исключительно с точки зрения ужесточения наказания. Необходимо сформировать эффективный механизм защиты потерпевших, а также предусмотреть комплексные меры по предупреждению преследования и его пресечению", – отметила Айжан Аймаганова.

В этой связи она предлагает:

провести анализ практики применения статьи 115-1 Уголовного кодекса, в том числе причин отказа в регистрации и расследовании фактов систематического преследования;

ввести единый порядок реагирования полиции на факты преследования в социальных сетях и мессенджерах.

Ранее депутат Айжан Аймаганова рассказала, как можно решить проблему тайного введения опасных веществ человеку без его согласия.