Выявлять болезни сердца у казахстанцев с помощью ИИ предложила депутат

Депутат Жулдыз Данбаева на пленарном заседании Курултая 21 октября 2026 года рассказала, как можно улучшить работу кардиологической службы в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Жулдыз Данбаева отметила, что профилактика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний – важнейшее условие сохранения человеческих жизней.

"По данным на начало 2026 года, под медицинским наблюдением находятся 1,9 млн пациентов с заболеваниями системы кровообращения. Это 14,4% взрослого населения. Из них 114 тыс. случаев выявлены впервые. При этом 90% пациентов получают лечение на амбулаторном уровне", – добавила она, говоря об актуальности проблемы.

При этом она указала на острую нехватку в стране кардиологов: при потребности в 4 014 специалистах фактически в стране работают лишь 661 специалист. При этом износ медицинского оборудования составляет около 40%.

"Охват скринингом также ограничен. Действующая система охватывает только граждан старше 30 лет и отдельные группы населения. Это снижает возможности раннего выявления рисков развития заболеваний. Не решена в полной мере и проблема лекарственного обеспечения. Амбулаторное лекарственное обеспечение покрывает лишь 40-50% потребности. Из-за перебоев с поставками препараты доступны только 8-10 месяцев в году, что нарушает непрерывность лечения. Между тем для эффективного контроля сердечно-сосудистых заболеваний крайне важно регулярно принимать назначенные лекарственные препараты", – сетует депутат.

Для решения существующих проблем депутат предлагает Минздраву создать на базе крупных организаций первичной медико-санитарной помощи центры неинвазивной диагностики из расчета один центр на каждые 150 тыс. жителей, а также организовать переподготовку терапевтов и врачей общей практики.

"Мы предлагаем внедрить программы искусственного интеллекта для проведения скрининга населения начиная с 18 лет, а также системы дистанционного мониторинга состояния пациентов", – резюмировала депутат.

Жулдыз Данбаева также предлагает кабинеты хронической сердечной недостаточности и атеросклероза включить в стандарт первичной медико-санитарной помощи, а также организовать полный цикл кардиореабилитации во всех регионах страны.

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