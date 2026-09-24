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Происшествия

В Астане убили женщину: причастен ли полицейский

задержанный в убийстве женщины в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 09:29 Фото: ДП Астаны
В Астане полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины и прокомментировала слух о якобы причастности стража порядка, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции (ДП) столицы, 22 сентября около 20:00 в полицию поступило сообщение о нападении на женщину. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Установлено, что мужчина нанес жертве ножевые ранения. От полученных травм она скончалась на месте.

"Подозреваемый оперативно задержан и водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Проводится комплекс следственных мероприятий. Сообщаем, что распространяемая информация о том, что подозреваемый является сотрудником полиции, не соответствует действительности", – сообщили в ДП.

Там отметили, что ход расследования находится на особом контроле руководства Департамента полиции.

"Виновное лицо понесет ответственность по всей строгости закона", – добавили в ведомстве.

В Семее расследуют убийство 19-летней студентки Диляры Салимбаевой. По предварительным данным, девушка получила ножевые ранения во время конфликта со знакомым. Родные погибшей уверены, что это было групповое, подстроенное убийство.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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