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Общество

В Казахстане остается нерешенным вопрос оплаты труда педагогов-ассистентов

Инвалидность, рабочие места для инвалидов, люди с ограниченными возможностями, инвалиды, инвалидное кресло, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 15:06 Фото: pexels
Депутат Курултая Айнагуль Балташева 21 октября 2026 года призвала улучшить условия труда педагогов-ассистентов, работающих с особыми детьми, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее данным, в Казахстане зарегистрировано около 237 тысяч детей с особыми образовательными потребностями, а в организациях образования работают 6,5 тысячи педагогов-ассистентов.

"Это не просто статистика. Это наша общая ответственность за судьбы и будущее тысяч детей. Педагог-ассистент – не просто сотрудник, который находится рядом с ребенком. Это специалист, оказывающий профессиональную поддержку ребенку с особыми потребностями в получении образования, адаптации к социальной среде, формировании уверенности в себе и развитии навыков самостоятельности. Однако на сегодняшний день вопрос нормативного регулирования трудовой нагрузки и оплаты труда педагогов-ассистентов остается не до конца решенным", – заявила депутат.

Она подчеркнула, что несмотря на то, что действующими правилами предусмотрены их должностные обязанности и доплаты в зависимости от квалификационной категории, сохраняется необходимость уточнения нормативной недельной учебной нагрузки и порядка учета рабочего времени.

Ранее при расчете заработной платы педагогов-ассистентов применялась нормативная учебная нагрузка в размере 16 часов в неделю. А недостаточная определенность действующего нормативного регулирования приводит к различиям в учете рабочего времени в регионах, что напрямую влияет на стабильность кадрового состава и качество поддержки, оказываемой детям с особыми образовательными потребностями.

Для исправления ситуации депутат предлагает следующее:

  • рассмотреть возможность четкого закрепления на законодательном уровне нормативной учебной нагрузки педагогов-ассистентов в размере 16 часов в неделю с учетом требований закона "О статусе педагога", а также подготовить соответствующее финансовое обоснование;
  • четко разграничить время непосредственного сопровождения ребенка и рабочее время, затрачиваемое на выполнение других профессиональных обязанностей, таких как подготовка к занятиям, совместная работа с педагогами и ведение документации, а также установить порядок его учета;
  • обеспечить единый для всей республики порядок расчета трудовой нагрузки и оплаты труда педагогов-ассистентов.

Ранее депутат Курултая Лаура Карабасова предложила увеличить сроки финансирования научных исследований.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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