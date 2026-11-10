#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+13°
$
447.52
502.21
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+13°
$
447.52
502.21
5.41
Происшествия

Экс-полицейский получил ножевое ранение на западе Казахстана: раскрыты детали инцидента

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 23:38 Фото: Zakon.kz
В Уральске бывшего сотрудника полиции доставили в больницу с проникающим ножевым ранением. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 10 ноября 2026 года издание "Уральская неделя", в изолятор временного содержания (ИВС) водворили первого заместителя начальника Абайского отдела полиции Уральска по оперативной работе в звании майора.

Предварительно сообщалось, что он подозревается в нападении с ножом на подчиненного оперативного сотрудника.

"Пострадавший полицейский жив. Управление собственной безопасности открыло расследование", – говорится в сообщении.

В Департаменте полиции Западно-Казахстанской области прокомментировали ситуацию в ответ на запрос Zakon.kz. По данным ведомства, 8 ноября 2026 года бывший сотрудник полиции был доставлен в медицинское учреждение с проникающим ранением.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

"Со слов пострадавшего, ранение получено им в результате собственной неосторожности. Вместе с тем в рамках расследования проверяются все версии произошедшего, в том числе возможная причастность другого бывшего сотрудника полиции. Для обеспечения объективности расследования к нему подключены сотрудники подразделения собственной безопасности", – рассказали в полиции 10 ноября 2026 года.

В ведомства добавили, что по данному факту проведено служебное расследование. Оба фигуранта ранее уволены из органов внутренних дел.

"При этом распространяемая в отдельных социальных сетях информация о якобы имевшем место конфликте в ходе совместного распития спиртных напитков не соответствует действительности. Предупреждаем об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации", – отметили ДП.

Окончательная правовая оценка произошедшему будет дана по результатам расследования.

Ранее в Шымкенте сотрудника районного управления полиции уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам после инцидента с обнаружением в автомобиле вещества, предположительно являющегося наркотическим.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
полицейского ранили ножом
19:31, 21 октября 2024
Ножевое ранение получил полицейский в Уральске
Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь
11:02, 11 января 2025
Полицейский в Алматы получил смертельное ножевое ранение во время конфликта
плакат
15:46, 25 ноября 2023
Убийца Джорджа Флойда получил ножевое ранение в тюрьме
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: Uzbekistan Football Association
00:10, 11 ноября 2026
Известный тренер Непомнящий назвал сборную Узбекистана фаворитом матча с Россией
Фото: НОК РК
23:43, 10 ноября 2026
Казахстанская боксёрша Толепберген пробилась в полуфинал юношеской Олимпиады в Дакаре
Фото: ATP
23:04, 10 ноября 2026
Янник Синнер рассказал, кто поддержал его после досрочного завершения сезона
Фото: ФК &quot;Тобыл&quot;
22:31, 10 ноября 2026
"Тобыл" продлит контракт с казахстанским голкипером Устименко
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: