Экс-полицейский получил ножевое ранение на западе Казахстана: раскрыты детали инцидента

В Уральске бывшего сотрудника полиции доставили в больницу с проникающим ножевым ранением. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 10 ноября 2026 года издание "Уральская неделя", в изолятор временного содержания (ИВС) водворили первого заместителя начальника Абайского отдела полиции Уральска по оперативной работе в звании майора.

Предварительно сообщалось, что он подозревается в нападении с ножом на подчиненного оперативного сотрудника.

"Пострадавший полицейский жив. Управление собственной безопасности открыло расследование", – говорится в сообщении.

В Департаменте полиции Западно-Казахстанской области прокомментировали ситуацию в ответ на запрос Zakon.kz. По данным ведомства, 8 ноября 2026 года бывший сотрудник полиции был доставлен в медицинское учреждение с проникающим ранением.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

"Со слов пострадавшего, ранение получено им в результате собственной неосторожности. Вместе с тем в рамках расследования проверяются все версии произошедшего, в том числе возможная причастность другого бывшего сотрудника полиции. Для обеспечения объективности расследования к нему подключены сотрудники подразделения собственной безопасности", – рассказали в полиции 10 ноября 2026 года.

В ведомства добавили, что по данному факту проведено служебное расследование. Оба фигуранта ранее уволены из органов внутренних дел.

"При этом распространяемая в отдельных социальных сетях информация о якобы имевшем место конфликте в ходе совместного распития спиртных напитков не соответствует действительности. Предупреждаем об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации", – отметили ДП.

Окончательная правовая оценка произошедшему будет дана по результатам расследования.

Ранее в Шымкенте сотрудника районного управления полиции уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам после инцидента с обнаружением в автомобиле вещества, предположительно являющегося наркотическим.