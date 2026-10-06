Интеллектуальное управление транспортными потоками появится в Казахстане

Премьер-министр Олжас Бектенов 6 октября 2026 года на заседании правительства дал поручение сформировать единую цифровую транспортную систему, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, на фоне ускоренной урбанизации растет нагрузка на транспортную инфраструктуру.

"Министерству транспорта необходимо сформировать единую цифровую транспортную систему национального масштаба, которая обеспечит полный учет транспортных активов и позволит в режиме реального времени управлять движением, прогнозировать нагрузку и заранее выявлять потенциальные риски. В больших городах надо перейти от реагирования на локальные дорожные пробки к системному управлению транспортом", – сказал Бектенов.

Он подчеркнул, что это напрямую влияет на мобильность граждан, безопасность и качество городской среды.

"Министерству транспорта совместно с акиматами в двухмесячный срок определить наиболее загруженные транспортные участки в крупных городах и запустить на них пилотное применение интеллектуального управления транспортными потоками. По итогам обеспечить масштабирование наиболее эффективных решений", – добавил премьер.

Ранее глава кабмина поручил разработать единую национальную цифровую экосистему Минсельхозу.