#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
454.98
509.53
5.37
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
454.98
509.53
5.37
Общество

Интеллектуальное управление транспортными потоками появится в Казахстане

Пробки, машины, автомобили, трафик, дорога, пробка, перегруженный трафик, перегруженные дороги, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 12:45 Фото: Zakon.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов 6 октября 2026 года на заседании правительства дал поручение сформировать единую цифровую транспортную систему, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, на фоне ускоренной урбанизации растет нагрузка на транспортную инфраструктуру.

"Министерству транспорта необходимо сформировать единую цифровую транспортную систему национального масштаба, которая обеспечит полный учет транспортных активов и позволит в режиме реального времени управлять движением, прогнозировать нагрузку и заранее выявлять потенциальные риски. В больших городах надо перейти от реагирования на локальные дорожные пробки к системному управлению транспортом", – сказал Бектенов.

Он подчеркнул, что это напрямую влияет на мобильность граждан, безопасность и качество городской среды.

"Министерству транспорта совместно с акиматами в двухмесячный срок определить наиболее загруженные транспортные участки в крупных городах и запустить на них пилотное применение интеллектуального управления транспортными потоками. По итогам обеспечить масштабирование наиболее эффективных решений", – добавил премьер.

Ранее глава кабмина поручил разработать единую национальную цифровую экосистему Минсельхозу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
Читайте также
Олжас Бектенов
12:26, Сегодня
Потребность Казахстана в робототехнике поручено сформировать Минпрому
Искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация
11:57, 06 января 2026
Активнее использовать ИИ поручено госорганам в Казахстане
Газовая плита, газовые плиты, конфорки, газ, подача газа, отключение газа
12:57, 07 июля 2026
В Казахстане появится единая цифровая платформа учета газа
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Екатерина Александрова на турнире в США
12:56, Сегодня
Трижды побеждавшая Рыбакину Александрова сенсационно обыграла Носкову в Пекине
Сезон для легенды не закончился
12:49, Сегодня
Елдос Сметов попал в заявку Казахстана на элитный турнир в ОАЭ после финала Азиады
&quot;За моей спиной&quot;: Макс Ферстаппен высказался об отношениях со своим отцом
12:42, Сегодня
"За моей спиной": Макс Ферстаппен высказался об отношениях со своим отцом
Мирра Андреева на корте
12:23, Сегодня
Мирра Андреева впервые в карьере отобралась на Итоговый турнир WTA
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: