Сильный снегопад, метель и ночные заморозки до -3°С надвигаются на Казахстан – прогноз погоды на 22 октября

В некоторых частях Казахстана в предстоящий четверг, 22 октября 2026 года, ожидается непогода – сильный снегопад, метель и ночные заморозки. Об этом говорится в прогнозе, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Так, согласно прогнозу, ночью заморозки -1-3°С ожидаются сразу в пяти регионах страны:

на западе, севере Жамбылской области,

на севере Алматинской области,

на севере, в горных районах Туркестанской области,

на востоке, в центре Кызылординской области,

на севере области Жетысу.

"В восточной половине Казахстана под влиянием ложбины циклона и атмосферных фронтов сохраняется неустойчивый характер погоды – ожидаются осадки (дожди, снег), гололед, на востоке – сильный снег, метель. На остальной территории страны под влиянием отрога антициклона сохраняется погода без осадков". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также сообщается, что по республике ожидаются усиление ветра, туман, днем на юге страны – пыльная буря.

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Кроме того, в ряде регионов Казахстана ожидается пожарная опасность:

высокая пожарная опасность – в Атырауской, в центре Мангистауской, на западе, юге, востоке Западно-Казахстанской, на востоке Актюбинской, на севере Кызылординской, на юге Костанайской, на западе, севере, в центре Туркестанской областей, на юге области Жетысу;

– в Атырауской, в центре Мангистауской, на западе, юге, востоке Западно-Казахстанской, на востоке Актюбинской, на севере Кызылординской, на юге Костанайской, на западе, севере, в центре Туркестанской областей, на юге области Жетысу; чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, на западе, юге, в центре Актюбинской, на севере, юге, востоке Атырауской, на западе Карагандинской областей, на западе, в центре области Улытау, на востоке области Жетысу.

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Ранее синоптики заявили, что в ближайшие три дня в Казахстан придут морозы, и даже жители южных регионов республики почувствуют приближение зимы. Подробнее о погоде на 22-24 октября 2026 года – по ссылке.