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Общество

Сильный снегопад, метель и ночные заморозки до -3°С надвигаются на Казахстан – прогноз погоды на 22 октября

картинка, сгенерированная с помощью ИИ, Казахстан, Казгидромет, погода, прогноз, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 17:02 Фото: сгенерировано с помощью ИИ
В некоторых частях Казахстана в предстоящий четверг, 22 октября 2026 года, ожидается непогода – сильный снегопад, метель и ночные заморозки. Об этом говорится в прогнозе, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Так, согласно прогнозу, ночью заморозки -1-3°С ожидаются сразу в пяти регионах страны:

  • на западе, севере Жамбылской области,
  • на севере Алматинской области,
  • на севере, в горных районах Туркестанской области,
  • на востоке, в центре Кызылординской области,
  • на севере области Жетысу.
"В восточной половине Казахстана под влиянием ложбины циклона и атмосферных фронтов сохраняется неустойчивый характер погоды – ожидаются осадки (дожди, снег), гололед, на востоке – сильный снег, метель. На остальной территории страны под влиянием отрога антициклона сохраняется погода без осадков".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также сообщается, что по республике ожидаются усиление ветра, туман, днем на юге страны – пыльная буря.

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Кроме того, в ряде регионов Казахстана ожидается пожарная опасность:

  • высокая пожарная опасность – в Атырауской, в центре Мангистауской, на западе, юге, востоке Западно-Казахстанской, на востоке Актюбинской, на севере Кызылординской, на юге Костанайской, на западе, севере, в центре Туркестанской областей, на юге области Жетысу;
  • чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, на западе, юге, в центре Актюбинской, на севере, юге, востоке Атырауской, на западе Карагандинской областей, на западе, в центре области Улытау, на востоке области Жетысу.

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Ранее синоптики заявили, что в ближайшие три дня в Казахстан придут морозы, и даже жители южных регионов республики почувствуют приближение зимы. Подробнее о погоде на 22-24 октября 2026 года – по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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