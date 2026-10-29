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Общество

Сильные снегопады, ливни и заморозки до -9°С надвигаются на Казахстан – прогноз погоды на 30 октября 2026 года

Горы, снег, дождь, заморозки , фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 16:59 Фото: сгенерировано с помощью ИИ
В Казахстане в предстоящую пятницу, 30 октября 2026 года, ожидаются сильные осадки, заморозки до -9°С, гололед и туманы. О надвигающейся непогоде говорится в прогнозе, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Так, согласно прогнозу, заморозки -1-9°С накроют пять регионов РК:

  • Жамбылскую область,
  • Алматинскую область,
  • область Жетысу,
  • запад Туркестанской области,
  • север и центр Кызылординской области.
"На севере, востоке, юге, в центре Казахстана с прохождением атмосферных фронтов ожидаются осадки (дожди, снег), ночью в горных районах юго-востока – снег, на востоке – сильные осадки (дожди, снег), на севере, востоке – гололед. На остальной территории страны под влиянием антициклона ожидается погода без осадков. По республике ожидаются туманы, усиление ветра".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Вместе с тем в ряде регионов Казахстана ожидается пожарная опасность:

  • высокая пожарная опасность – в Мангистауской, на северо-западе, западе, юге, востоке Западно-Казахстанской, на севере Кызылординской, на севере, юге, востоке Жамбылской, на юге Костанайской, на западе, юге, в центре области Жетысу, на западе, юге, востоке, в центре Алматинской, на западе, севере, в центре, в предгорных Туркестанской областей;
  • чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, Атырауской, на западе, юге, востоке, в центре Актюбинской, на западе Карагандинской, в центре Мангистауской областей, на западе, в центре области Улытау, на востоке области Жетысу.

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, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 16:59
Тепло до +22°С вернется в Казахстан, но снегопады никто не отменял – прогноз погоды на последние дни октября

О том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 30 октября по 1 ноября 2026 года, можете узнать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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