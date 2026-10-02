Снегопад, ливни и шквал надвигаются на Казахстан – прогноз погоды на 3 октября 2026 года

В Казахстане в предстоящую субботу, 3 октября 2026 года, ожидаются сильные осадки, шквал, гололед и туман. Об этом говорится в прогнозе, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Синоптики уточнили, что погода без осадков ожидается лишь на юго-востоке, северо-востоке республики.

"Циклон и атмосферные фронты определят погоду на большей части Казахстана, пройдут дожди, в центре страны – сильные дожди, на юге – с грозами, на западе, северо-западе, ночью в горных районах востока – осадки, на западе, северо-западе – временами сильные осадки (дожди, снег)... По республике ожидается усиление ветра, на юге – с пыльной бурей, на юго- востоке – шквал, на северо-западе – гололед, ночью и утром – туман". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Вместе с тем, по данным метеорологов, в ряде регионов РК ожидается пожарная опасность:

высокая пожарная опасность – в Атырауской, Мангистауской, Павлодарской областях, на севере, в центре области Абай, на востоке, в центре Восточно-Казахстанской, Акмолинской, на северо-западе, юге, востоке Карагандинской, на юге Костанайской, на юге, востоке Западно-Казахстанской, на востоке Актюбинской, на севере, в центре Кызылординской, на юго-западе, юго-востоке Жамбылской, на востоке Алматинской области;

– в Атырауской, Мангистауской, Павлодарской областях, на севере, в центре области Абай, на востоке, в центре Восточно-Казахстанской, Акмолинской, на северо-западе, юге, востоке Карагандинской, на юге Костанайской, на юге, востоке Западно-Казахстанской, на востоке Актюбинской, на севере, в центре Кызылординской, на юго-западе, юго-востоке Жамбылской, на востоке Алматинской области; чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской области, в области Улытау, на западе, севере, юге Жамбылской, на западе, севере, юге, в центре Туркестанской, на севере, западе, в центре Алматинской, на юге, востоке области Жетысу, на западе, юге, северо-востоке, в центре Актюбинской, на западе, севере, в центре Карагандинской, на севере, юге Акмолинской, Павлодарской, на юге Атырауской, на северо-востоке Мангистауской, на западе, юго-востоке, юге Восточно-Казахстанской областей, на северо-западе, юге, востоке области Абай.

Ранее синоптики сообщили, что 3, 4 и 5 октября 2026 года на Казахстан обрушится мощный северный циклон. По данным "Казгидромета", практически по всей стране ожидаются снег, гололед, метель и резкое похолодание.

Также "Казгидромет" предоставил уточненный консультативный прогноз погоды на октябрь 2026 года. Из него следует, что в Казахстане ожидаются похолодание до -10°С, снег и возвращение жары до +30°С.