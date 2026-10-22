Повлияет ли категория благосостояния на доступ к жилищным госпрограммам в Казахстане

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Директор Департамента центра обеспечения первым жильем Отбасы банка Азат Ашимов на конференции в Астане 22 октября 2026 года прокомментировал вопрос о том, будут ли учитывать категорию благосостояния граждан при предоставлении жилья, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, будет ли категория благосостояния гражданина влиять на его возможности участвовать в государственных жилищных программах. "На сегодняшний день в рамках тех инструментов поддержки, которые мы реализуем, эти требования пока не внедрены. Мы действуем в соответствии с теми нормами, которые на сегодня существуют, – это уровень доходов для реализации арендного или кредитного жилья", – сказал в ответ Азат Ашимов. При этом он напомнил, что Отбасы банк является исполнителем норм законодательства. "Если соответствующий госорган внесет эти требования и распространит их на те инструменты, которые реализуются через наш банк, то мы будем их исполнять и реализовывать. Но отмечу, что сегодня, когда мы рассматриваем реализуемые меры господдержки, получаемые гражданами соцпособия, премии и выплаты, которые предполагаются к ограничению через эту "Цифровую карту семьи", мы не учитываем. Мы на сегодня рассматриваем только доход, получаемый от трудовой и предпринимательской деятельности", – резюмировал спикер. Ранее он рассказал о том, на какие ухищрения идут казахстанцы для получения жилья от государства.

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