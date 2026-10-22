#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+8°
$
447.94
502.32
5.52
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+8°
$
447.94
502.32
5.52
Общество

Повлияет ли категория благосостояния на доступ к жилищным госпрограммам в Казахстане

Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, экономическое развитие Казахстана, деньги, тенге, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, цены на недвижимость, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2026 15:39 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Директор Департамента центра обеспечения первым жильем Отбасы банка Азат Ашимов на конференции в Астане 22 октября 2026 года прокомментировал вопрос о том, будут ли учитывать категорию благосостояния граждан при предоставлении жилья, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, будет ли категория благосостояния гражданина влиять на его возможности участвовать в государственных жилищных программах.

"На сегодняшний день в рамках тех инструментов поддержки, которые мы реализуем, эти требования пока не внедрены. Мы действуем в соответствии с теми нормами, которые на сегодня существуют, – это уровень доходов для реализации арендного или кредитного жилья", – сказал в ответ Азат Ашимов.

При этом он напомнил, что Отбасы банк является исполнителем норм законодательства.

"Если соответствующий госорган внесет эти требования и распространит их на те инструменты, которые реализуются через наш банк, то мы будем их исполнять и реализовывать. Но отмечу, что сегодня, когда мы рассматриваем реализуемые меры господдержки, получаемые гражданами соцпособия, премии и выплаты, которые предполагаются к ограничению через эту "Цифровую карту семьи", мы не учитываем. Мы на сегодня рассматриваем только доход, получаемый от трудовой и предпринимательской деятельности", – резюмировал спикер.

Ранее он рассказал о том, на какие ухищрения идут казахстанцы для получения жилья от государства.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
Читайте также
Дом, жилье, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда квартиры, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома
16:18, Сегодня
Около 200 тысяч казахстанцев могут снять с очереди на жилье
Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома
14:49, Сегодня
Имел доли в 400 квартирах: на какие ухищрения идут казахстанцы для получения жилья от государства
Бизнес-центры в Алматы, БЦ, новостройки в Алматы, высотные дома, жилые дома Алматы, жилой дом, многоквартирные дома, многоквартирный дом, жилье, квартира, новостройка, новостройки, новостройки в Алматы, ЖК в Алматы
15:05, Сегодня
Не устраивал район в Алматы: льготник отказался от 11 квартир от государства
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ФК &quot;Кайрат&quot;
23:24, Сегодня
Тренер "Кайрата" Уразбахтин объяснил поражение от "Панатинаикоса" со счётом 1:5
Фото: ФК &quot;Кайрат&quot;
23:02, Сегодня
Видеообзор поражения "Кайрата" от "Панатинаикоса" в Лиге Конференций УЕФА
&quot;Прекрасные ощущения&quot;: автор дубля в ворота &quot;Кайрата&quot; Дессерс оценил свою игру
22:58, Сегодня
"Прекрасные ощущения": автор дубля в ворота "Кайрата" Дессерс оценил свою игру
&quot;Он хорош&quot;: Марк Гуаль оценил игру против защитника &quot;Панатиакоса&quot; Стефана Де Врея
22:45, Сегодня
"Он хорош": Марк Гуаль оценил игру против защитника "Панатиакоса" Стефана Де Врея
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: