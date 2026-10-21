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Происшествия

Камень повредил чужую машину: суд рассмотрел необычный случай на трассе

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, уголовный кодекс РК, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 18:26 Фото: Zakon.kz
На трассе Алматы – Екатеринбург вылетевший из-под колес одной машины твердый предмет повредил другую. Суд разобрался в обстоятельствах происшествия и решил не привлекать водительницу к административной ответственности, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 16 октября 2026 года на 618-м километре трассы. Из-под колеса белой Lada Priora, которой управляла женщина, вылетел камень с проезжей части.

Он попал в ехавший следом Kia Seltos, повредил капот и пробил лобовое стекло.

"Актогайский районный суд рассмотрел дело по статье 147-1 КоАП, которая предусматривает ответственность за умышленное повреждение чужого имущества. Однако доказательств, подтверждающих вину женщины в таком правонарушении, суд не установил", – сообщает пресс-служба суда.

В результате производство прекратили. Постановление пока не вступило в законную силу.

Ранее казахстанцам напомнили, как можно оформить ДТП без вызова полиции и наказания.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Корреспондент
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