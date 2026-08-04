Спор павлодарки с акиматом закончился неожиданным решением суда

Кассационный суд признал незаконным решение акимата о предоставлении жителю Павлодара дополнительного земельного участка. Выяснилось, что спорная территория относилась к землям общего пользования, сообщает Zakon.kz.

С иском в суд обратилась владелица соседнего участка. Она заявила, что на этой территории расположены инженерные коммуникации и парковка, поэтому выделять ее под частные нужды не имели права.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении иска. Однако кассация пришла к прямо противоположному выводу.

"Во время рассмотрения дела было установлено, что на момент принятия постановления участок действительно относился к землям общего пользования. При этом его статус не изменили в установленном законом порядке, а при выделении земли были нарушены требования земельного законодательства", – сообщает пресс-служба суда.

Кроме того, высшая судебная инстанция указала, что предыдущие суды не дали должной оценки наличию инженерных коммуникаций и другим важным обстоятельствам.

В итоге кассационный суд отменил решения нижестоящих инстанций, удовлетворил иск и признал постановление акимата о предоставлении земельного участка незаконным.

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