Еще 26 земельных участков изымут в Алматы для госнужд
В частности, принято постановление, согласно которому будет начато принудительное отчуждение четырех земельных участков или иного недвижимого имущества, расположенных в Наурызбайском районе Алматы: от улицы Момышулы до границы города.
Земельные участки в микрорайоне "Достык" изымут у частных лиц для пробивки улицы Жубанова.
Датой принудительного отчуждения определено – до 31 декабря 2027 года.
Другим постановлением будет начато принудительное отчуждение восьми земельных участков или иного недвижимого имущества, расположенных в микрорайоне "Кайрат" Турксибского района.
Эти участки предназначены для организации подъезда к полицентру "Восточные ворота" до улицы Бухтарминская.
Согласно третьему постановлению, часть земельного участка для государственных нужд изымут у Кереева Акылжан Кайсагалиевича, площадью 0,0018 га из общей площади 2,0000 га, расположенного в Алатауском районе, ПК Кок-Озек, для строительства трансформаторных подстанций.
Еще один документ предусматривает принудительное отчуждение 13 земельных участков, расположенных в микрорайоне "Кайрат" Турксибского района, для строительства сетей водоснабжения и водоотведения.
Земельные участки расположены в Потребительском кооперативе имени Д.А. Конаева.
Датой принудительного отчуждения определено – до 31 декабря 2028 года.
Предприятию "Қала жер орталығы" и Управлению земельных отношений предписано уведомить собственников в установленном законодательством порядке, а также обеспечить выплату компенсации собственникам земельных участков в установленном законодательством порядке.
Ранее сообщалось, что несколько участков изымут у алматинцев для строительства дороги на Кок-Жайляу.