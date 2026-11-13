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Право

Еще 26 земельных участков изымут в Алматы для госнужд

Дорожное строительство, строительство развязки, строительство развязок, строительство дороги, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 16:20 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Акимат города Алматы принял несколько постановлений от 21 октября 2026 года о начале принудительного отчуждения земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, сообщает Zakon.kz.

В частности, принято постановление, согласно которому будет начато принудительное отчуждение четырех земельных участков или иного недвижимого имущества, расположенных в Наурызбайском районе Алматы: от улицы Момышулы до границы города.

Земельные участки в микрорайоне "Достык" изымут у частных лиц для пробивки улицы Жубанова.

Датой принудительного отчуждения определено – до 31 декабря 2027 года.

Другим постановлением будет начато принудительное отчуждение восьми земельных участков или иного недвижимого имущества, расположенных в микрорайоне "Кайрат" Турксибского района.

Эти участки предназначены для организации подъезда к полицентру "Восточные ворота" до улицы Бухтарминская.

Согласно третьему постановлению, часть земельного участка для государственных нужд изымут у Кереева Акылжан Кайсагалиевича, площадью 0,0018 га из общей площади 2,0000 га, расположенного в Алатауском районе, ПК Кок-Озек, для строительства трансформаторных подстанций.

Еще один документ предусматривает принудительное отчуждение 13 земельных участков, расположенных в микрорайоне "Кайрат" Турксибского района, для строительства сетей водоснабжения и водоотведения.

Земельные участки расположены в Потребительском кооперативе имени Д.А. Конаева.

Датой принудительного отчуждения определено – до 31 декабря 2028 года.

Предприятию "Қала жер орталығы" и Управлению земельных отношений предписано уведомить собственников в установленном законодательством порядке, а также обеспечить выплату компенсации собственникам земельных участков в установленном законодательством порядке.

Ранее сообщалось, что несколько участков изымут у алматинцев для строительства дороги на Кок-Жайляу.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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