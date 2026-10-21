Медсестра из ВКО помогла иностранцу, которому стало плохо

Гражданин Таджикистана, живущий и работающий в Риддере, обратился за помощью в Восточно-Казахстанскую областную больницу. Мужчина страдал от сильной боли под коленом, не имел страховки ОСМС и с трудом объяснялся на русском и казахском языках, сообщает Zakon.kz.

По телефону он рассказал о своем состоянии медсестре Айгерим Ариновой. Она уточнила симптомы и поняла, что иностранцу необходимо срочное обследование, так как боль могла быть связана в том числе с тромбозом сосудов, пишет YK-news.kz.

Пациент плохо знал город и не понимал, как проехать к медучреждению. Медсестра подробно объяснила ему маршрут и оставила свой личный номер для связи.

"Айгерим Аринова организовала обследования и консультации специалистов в течение одного дня. Мужчина сдал анализы, прошел осмотр травматолога, рентген, УЗИ сосудов ног и МРТ", – рассказали в пресс-службе медучреждения.

Врачи исключили тромбоз и ортопедические патологии. Точную причину боли удалось установить после консультации невролога, который подтвердил диагноз и назначил необходимое лечение.

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