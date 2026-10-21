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Общество

Медсестра из ВКО помогла иностранцу, которому стало плохо

Врач, врачи, доктор, доктора, прием у врача, осмотр врача, осмотр у врача, пациент, пациенты, больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 19:13 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Гражданин Таджикистана, живущий и работающий в Риддере, обратился за помощью в Восточно-Казахстанскую областную больницу. Мужчина страдал от сильной боли под коленом, не имел страховки ОСМС и с трудом объяснялся на русском и казахском языках, сообщает Zakon.kz.

По телефону он рассказал о своем состоянии медсестре Айгерим Ариновой. Она уточнила симптомы и поняла, что иностранцу необходимо срочное обследование, так как боль могла быть связана в том числе с тромбозом сосудов, пишет YK-news.kz.

Пациент плохо знал город и не понимал, как проехать к медучреждению. Медсестра подробно объяснила ему маршрут и оставила свой личный номер для связи.

"Айгерим Аринова организовала обследования и консультации специалистов в течение одного дня. Мужчина сдал анализы, прошел осмотр травматолога, рентген, УЗИ сосудов ног и МРТ", – рассказали в пресс-службе медучреждения.

Врачи исключили тромбоз и ортопедические патологии. Точную причину боли удалось установить после консультации невролога, который подтвердил диагноз и назначил необходимое лечение.

Ранее сообщалось, что пассажирке рейса Астана – Алматы стало плохо во время полета. На просьбу бортпроводницы о медицинской помощи откликнулись сразу четыре медика.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Корреспондент
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