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События

Женщине стало плохо во время полета из Астаны в Алматы: на борту оказалось четыре медика

люди, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2026 09:59 Фото: Zakon.kz
Утром 13 сентября пассажирке рейса Астана – Алматы стало плохо во время полета, сообщает Zakon.kz.

На просьбу бортпроводницы о медицинской помощи откликнулись сразу четыре медика. Очевидцем события стала корреспондент Zakon.kz.

Первой к женщине подошла жительница Астаны Людмила Богданова. По ее словам, у пассажирки повысилось давление. Она самостоятельно приняла лекарство, однако вскоре почувствовала тошноту и общее недомогание.

Совместными действиями Людмилы и экипажа авиакомпании SCAT состояние пассажирки удалось нормализовать.

Любопытно, что перед вылетом Людмила сама попросила предоставить ей место в аварийном ряду, чтобы можно было лететь с вытянутыми ногами. Свою просьбу она объяснила медицинским образованием и добавила, что надеется, что ее помощь на борту никому не понадобится.

"Никогда не говори "никогда"", – с улыбкой вспомнила она после произошедшего.

Ранее самолет застрял на взлетной полосе в аэропорту Туркестана.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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