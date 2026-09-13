Женщине стало плохо во время полета из Астаны в Алматы: на борту оказалось четыре медика

Утром 13 сентября пассажирке рейса Астана – Алматы стало плохо во время полета, сообщает Zakon.kz.

На просьбу бортпроводницы о медицинской помощи откликнулись сразу четыре медика. Очевидцем события стала корреспондент Zakon.kz.

Первой к женщине подошла жительница Астаны Людмила Богданова. По ее словам, у пассажирки повысилось давление. Она самостоятельно приняла лекарство, однако вскоре почувствовала тошноту и общее недомогание.

Совместными действиями Людмилы и экипажа авиакомпании SCAT состояние пассажирки удалось нормализовать.

Любопытно, что перед вылетом Людмила сама попросила предоставить ей место в аварийном ряду, чтобы можно было лететь с вытянутыми ногами. Свою просьбу она объяснила медицинским образованием и добавила, что надеется, что ее помощь на борту никому не понадобится.

"Никогда не говори "никогда"", – с улыбкой вспомнила она после произошедшего.

Ранее самолет застрял на взлетной полосе в аэропорту Туркестана.