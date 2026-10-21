Одно слово о боли стоило казахстанке здоровья: как просьба о враче обернулась трагедией

В Жамбылской области суд оставил в силе приговор в отношении 35-летнего местного жителя, избившего бывшую супругу. Мужчину приговорили к реальному лишению свободы, сообщает Zakon.kz.

Конфликт между бывшими супругами, которые после развода продолжили жить вместе, произошел в августе 2025 года. На бытовой почве между ними вспыхнула ссора, в ходе которой гражданин У. нанес женщине несколько ударов по лицу.

От полученных ударов потерпевшая потеряла сознание, а медики позже диагностировали у нее закрытый перелом руки.

"В сентябре 2025 года, когда женщина сообщила о боли в руке и необходимости обратиться за медицинской помощью, У. стал оскорблять ее. В ходе ссоры он толкнул потерпевшую и покинул квартиру вместе с их малолетним ребенком", – говорится в сообщении суда.

Суд первой инстанции установил вину мужчины по ч. 1 ст. 107 УК ("Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести"). При назначении наказания судом не были выявлены ни смягчающие, ни отягчающие обстоятельства.

Санкция данной статьи предусматривает широкий спектр наказаний: от штрафа в размере до 1000 МРП и общественных работ до лишения свободы на срок до двух лет. В итоге суд №2 города Тараз приговорил обвиняемого к одному году лишения свободы.

Не согласившись с решением, осужденный попытался обжаловать приговор в апелляционном порядке и настаивал на своем полном оправдании. Однако судебная коллегия по уголовным делам, изучив все материалы дела, признала выводы первой инстанции законными и обоснованными.

Приговор оставлен без изменения, судебные акты уже вступили в законную силу.

Ранее житель Петропавловска жестоко избил возлюбленную после того, как она назвала его чужим именем.