#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
451.31
504.56
5.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
451.31
504.56
5.36
Происшествия

Женщину зарезали в Актобе

Нападение с ножом, поножовщина, нож, ножевое ранение, ножевые ранения, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 09:44 Фото: unsplash
В Актобе убили женщину. Преступление произошло прямо под камерами видеонаблюдения. Полиция уже заявила о задержании подозреваемого, сообщает Zakon.kz.

Кадры жестокого убийства появились в социальных сетях.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. По подозрению в убийстве женщины в Актобе полицией установлен и водворен в ИВС 28-летний житель Атырау. Предварительно установлено, что мужчина и погибшая ранее были знакомы. В ходе возникшего конфликта он нанес женщине ножевые ранения, от которых она скончалась на месте происшествия", – сообщил первый заместитель начальника Департамента полиции (ДП) Актюбинской области Серик Шалхаров сегодня, 13 октября 2026 года.

В настоящее время, как отметил спикер, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Причины и мотивы преступления выясняются. Ход расследования находится на контроле руководства ДП области.

Серик Шалхаров добавил, что иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

12 октября 2026 года стало известно, что в Алматы убили мужчину из-за квартиры. По данным полиции, в ходе расследования установлены обстоятельства преступления, личности подозреваемых и их возможная причастность к незаконному завладению квартирой погибшего. Все четверо подозреваемых водворены в ИВС.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
Читайте также
Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники
13:47, 24 июня 2025
В Атырау мужчина избил женщину и вернулся добивать
полицейские спасли женщину в Актобе
19:11, 15 октября 2025
Спасти жизнь женщины удалось полицейским Актобе
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы
14:23, 29 сентября 2026
Убийство женщины в Астане: полицейские начальники лишились должностей, четверо экс-сотрудников арестованы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Корней Корнеев в матче за юниорскую сборную Казахстана
09:50, Сегодня
Казахстанский хоккеист Корнеев оформил ассистентский хет-трик в Канаде
Казахстанский футболист Данил Анкудинов идет по полю в матче чемпионата Испании
09:40, Сегодня
Казахстанский футболист Данил Анкудинов оформил дубль в чемпионате Испании
&quot;Каждая игра для нас - финал&quot;: Бьорн Йонсен высказался о предстоящей игре против &quot;Актобе&quot;
09:16, Сегодня
"Каждая игра для нас - финал": Бьорн Йонсен высказался о предстоящей игре против "Актобе"
Российский теннисист Андрей Рублёв с кубком в руках
08:37, Сегодня
Российский теннисист Андрей Рублёв провёл первую тренировку на Almaty Open
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: