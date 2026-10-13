Женщину зарезали в Актобе

В Актобе убили женщину. Преступление произошло прямо под камерами видеонаблюдения. Полиция уже заявила о задержании подозреваемого, сообщает Zakon.kz.

Кадры жестокого убийства появились в социальных сетях.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. По подозрению в убийстве женщины в Актобе полицией установлен и водворен в ИВС 28-летний житель Атырау. Предварительно установлено, что мужчина и погибшая ранее были знакомы. В ходе возникшего конфликта он нанес женщине ножевые ранения, от которых она скончалась на месте происшествия", – сообщил первый заместитель начальника Департамента полиции (ДП) Актюбинской области Серик Шалхаров сегодня, 13 октября 2026 года.

В настоящее время, как отметил спикер, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Причины и мотивы преступления выясняются. Ход расследования находится на контроле руководства ДП области.

Серик Шалхаров добавил, что иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

12 октября 2026 года стало известно, что в Алматы убили мужчину из-за квартиры. По данным полиции, в ходе расследования установлены обстоятельства преступления, личности подозреваемых и их возможная причастность к незаконному завладению квартирой погибшего. Все четверо подозреваемых водворены в ИВС.