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Происшествия

Пассажирский автобус загорелся в Семее

Автобус, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2026 06:21 Фото: pexels
В Семее пожарные выехали по вызову из-за сообщения о возгорании пассажирского автобуса, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) 6 ноября 2026 года, инцидент произошел на улице Каржаубайулы. Пассажирский автобус загорелся во время движения.

На место происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС. Пожарные незамедлительно приступили к тушению и в кратчайшие сроки ликвидировали возгорание.

Сообщается, что пострадавших нет. На момент происшествия пассажиров в автобусе не было.

Ранее в ВКО два автобуса и пять автомобилей оказались под угрозой огня. На территории одного из предприятий произошел пожар.

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Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
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