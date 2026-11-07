Пассажирский автобус загорелся в Семее
Фото: pexels
В Семее пожарные выехали по вызову из-за сообщения о возгорании пассажирского автобуса, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) 6 ноября 2026 года, инцидент произошел на улице Каржаубайулы. Пассажирский автобус загорелся во время движения.
На место происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС. Пожарные незамедлительно приступили к тушению и в кратчайшие сроки ликвидировали возгорание.
Сообщается, что пострадавших нет. На момент происшествия пассажиров в автобусе не было.
Ранее в ВКО два автобуса и пять автомобилей оказались под угрозой огня. На территории одного из предприятий произошел пожар.
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