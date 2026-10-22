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Общество

Полиция Казахстана объявила рейды по домам и квартирам: названа причина и результаты

МВД РК, Министерство внутренних дел РК, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2026 09:16 Фото: Zakon.kz
В Казахстане в рамках мероприятия "Безопасный дом" полицейские проверили более 170 тысяч домов и квартир, сообщает Zakon.kz.

В полиции 22 октября рассказали, что там обнаружили.

"Уважаемые граждане! Сейчас по всей стране проходит профилактическое мероприятие "Безопасный дом". Наша главная задача – чтобы каждый из вас чувствовал себя спокойно дома, во дворе и на улице. За это время полицейские побывали более чем в 170 тысячах домов и квартир. Выяснилось, что восемь тысяч человек жили без регистрации", – сообщил председатель комитета административной полиции МВД Мурат Кабденов.

Также проверили и адреса, на которые чаще всего жалуются соседи. Там выявили 400 человек в состоянии наркотического опьянения, все они привлечены к ответственности.

А в городе Алматы полицейские пресекли нарколабораторию, возбуждено уголовное дело.

"Мы знаем, как мешают отдыхать громкие звуки по ночам, рев моторов, опасные маневры и дрифт под окнами. Таких нарушений пресечено около двух тысяч", – сообщил Кабденов.

Также за две недели удалось предотвратить три тысячи правонарушений среди подростков: 337 ребят направлены в центры адаптации, где им помогут специалисты.

Также проверили более 45 тысяч владельцев оружия и изъяли 62 единицы незарегистрированного оружия.

"Уважаемые граждане! Если вы видите правонарушение или ситуацию, которая может навредить людям, не проходите мимо, сообщите в полицию. Ваш звонок может кого-то уберечь. Безопасный дом начинается с безопасного двора, внимательных соседей и нашей общей заботы друг о друге", – отметил председатель комитета административной полиции.

21 октября 2026 года депутат Айжан Аймаганова подняла вопрос о продолжающемся в стране бытовом насилии. За последние несколько месяцев произошло несколько резонансных событий, потрясших общество. Она предложила Министерству внутренних дел разработать и протестировать пилотный проект "Электронная зона защиты" в отдельных регионах.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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