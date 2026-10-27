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Общество

До 5 ноября: что выявили во время рейдов по домам и квартирам, раскрыли в МВД

Казахстан, МВД, пропавшие, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 08:41 Фото: YouTube/mvdkontent
С 5 октября 2026 года по всему Казахстану проводится оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) "Безопасный дом". Об этом заявили в Министерстве внутренних дел (МВД) РК, сообщает Zakon.kz.

Как напомнила пресс-секретарь ведомства Шугыла Турлыбек, главная цель ОПМ – предупреждение правонарушений в жилом секторе, выявление нарушений законодательства, а также укрепление взаимодействия полиции с населением.

"За время проведения мероприятия сотрудники полиции обошли порядка 249 тыс. жилых объектов, в том числе 12,5 тыс. арендных квартир. В ходе проверок пресечено около 9 тыс. фактов проживания без регистрации. К административной ответственности привлечены 7 189 иностранных граждан. В органы полиции доставлены 2 128 лиц без определенного места жительства", – уточнила она.

По ее словам, особое внимание уделяется профилактике квартирных краж, интернет-мошенничества и других правонарушений. Полицейские распространили более 223 тыс. информационных памяток с рекомендациями по защите имущества и личной безопасности.

Кроме того, по всей стране проведено свыше 8 тыс. встреч с населением, в которых приняли участие почти 160 тыс. граждан. Важной частью профилактической работы стала обратная связь с жителями. Через специальные QR-коды и чаты в полицию поступило 2 693 обращения и предложения. По каждому из них приняты соответствующие меры реагирования.

"Параллельно проводится работа с лицами, состоящими на профилактическом учете. Проверено порядка 6 тыс. подучетных граждан, пресечено 1 511 нарушений".Шугыла Турлыбек

Отдельное направление мероприятия, как отметила спикер, – профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. В ходе рейдов сотрудниками полиции пресечено 3 883 факта нахождения несовершеннолетних без сопровождения взрослых в ночное время. 396 подростков помещены в центры адаптации несовершеннолетних. При этом ответственность за безопасность детей несут не только родители и законные представители, но и владельцы развлекательных заведений, допускающие нарушения установленных требований.

Так, в Алматы сотрудники полиции выявили факт нахождения несовершеннолетнего в кафе с нарушением установленных законом ограничений. В отношении владельца заведения возбуждено административное производство по ч. 2 ст. 132 КоАП РК. Кроме того, деятельность кафе приостановлена на 10 суток.

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, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 08:41
Полиция Казахстана объявила рейды по домам и квартирам: названа причина и результаты

Шугыла Турлыбек подчеркнула, что что ОПМ "Безопасный дом" продлится до 5 ноября.

"Еще одно важное направление работы МВД – розыск преступников и установление местонахождения без вести пропавших граждан. За девять месяцев 2026 года сотрудникам полиции удалось установить местонахождение более 17 тыс. человек, числившихся пропавшими без вести. Кроме того, задержан 1 031 подозреваемый, находившийся в розыске правоохранительных органов Казахстана. В их числе – 67-летний мужчина, задержанный в Астане. Его разыскивали по подозрению в мошенничестве. По материалам дела, еще в 2018 году в Караганде он под предлогом продажи вывез со склада коммерческой организации товар стоимостью более 401 млн тенге", – рассказала она.

Спикер добавила, что розыскная работа ведется и в отношении лиц, скрывающихся от правоохранительных органов других государств.

Так, на территории Казахстана задержаны 537 человек, разыскиваемых странами СНГ и дальнего зарубежья. Один из таких случаев зарегистрирован в Алматы. Полицейские задержали 45-летнего иностранца, подозреваемого в мошенничестве на сумму свыше 1,3 млрд тенге. В 2023 году в Бишкеке он под предлогом организации доставки косметической продукции из Южной Кореи завладел денежными средствами потерпевшего.

"Полиция продолжит работу по обеспечению общественной безопасности и правопорядка. Соблюдайте закон и порядок, берегите себя и своих близких!" – заключила Шугыла Турлыбек.

22 октября 2026 года стало известно, что полицейских стянули в три региона Казахстана. В МВД назвали причину и выступили с заявлением.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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