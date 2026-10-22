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Происшествия

Тревожный силуэт в окне привел к страшной находке в Алматы

мужчина переживает, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2026 17:51 Фото: pixabay
В Алматы обнаружили тело мужчины в одном из частных домов Турксибского района, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) города 22 октября 2026 года, первым неладное заметил сосед. Увидев в окне подозрительный силуэт, он забил тревогу. На место прибыли патрульный экипаж и оперативная группа. После вскрытия двери внутри обнаружили тело мужчины, который свел счеты с жизнью.

"По предварительным данным, перед трагедией мужчина переживал личные эмоциональные трудности. Сейчас предстоит установить все обстоятельства произошедшего. Изучается образ жизни мужчины, выясняются причины и возможные факторы, которые могли привести к трагедии", – сообщили в ДП.

О таком же случае сообщалось 6 октября. В одной из квартир микрорайона "Жетысу" Алматы обнаружили мертвым 33-летнего мужчину. По предварительным данным, он тоже свел счеты с жизнью.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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