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Общество

В Караганде до конца года планируют приобрести 122 новых автобуса

автобусы, Караганда, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 15:59 Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области
В преддверии Дня Республики в Караганде продолжается обновление общественного транспорта. Очередную партию из 20 новых автобусов получило ТОО "Таксокомбинат", сообщает prosud.kz.

Впереди – новые поставки, которые позволят заменить устаревший транспорт сразу на нескольких городских маршрутах.

Как сообщил на своей странице в социальных сетях аким Караганды Мейрам Кожухов, в общей сложности до конца года городские автопарки планируют приобрести 122 новых автобуса. При этом речь идет не только о замене старого транспорта, но и об увеличении количества машин на отдельных маршрутах.

"Автобусов в Караганде должно быть больше, желательно новых, а старых – меньше. Вот над этим сейчас и работаем", – написал глава города.

Поступившие в "Таксокомбинат" автобусы планируется направить на маршруты №28 и №31, где увеличится количество машин. Обновление коснется также маршрута №01. Здесь новые автобусы придут на смену старым.

Следующее пополнение ожидается уже на днях. ТОО "Автопредприятие" планирует получить восемь новых автобусов для обновления маршрута №012.

Но самые крупные поставки еще впереди. До конца года автопарк №3 намерен приобрести сразу 60 новых автобусов. Они придут на смену машинам 2013 года выпуска, которые уже более десяти лет работают на городских маршрутах. Новый транспорт будет поступать постепенно, тремя партиями: первую ожидают до конца октября, следующую – в ноябре, завершающую – в декабре.

При этом обновление общественного транспорта в Караганде идет на протяжении всего года. Часть устаревших автобусов уже заменили новыми, и они ежедневно перевозят пассажиров.

автобус, Караганда, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 15:59

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Так, еще в марте автопарк "Экспресс" вывел на линию 22 новых автобуса. Это позволило заменить старые машины на маршруте №29 и одновременно увеличить количество автобусов на линии.

Летом обновился и автопарк "Рейс". В июле предприятие выпустило 12 новых автобусов на маршруты №07 и №011, заменив ими прежний транспорт.

Таким образом, из 122 запланированных на 2026 год новых автобусов 34 уже работают на городских маршрутах, еще 20 недавно поступили в "Таксокомбинат". Поставки оставшихся 68 автобусов ожидаются до конца года.

В целом за последние пять лет подвижной состав городских автопарков Караганды обновился на 80%.

К слову, 25 октября в этом году отмечается не только День Республики, но и День работников автомобильного транспорта. Так что очередная партия новых автобусов поступила в город и в преддверии профессионального праздника перевозчиков.

При этом, как подчеркнул аким города, обновление подвижного состава – лишь одна из задач. Не менее важно обеспечить достаточное количество транспорта на маршрутах и соблюдение расписания движения.

"В конечном счете для пассажиров главное, чтобы автобус приходил вовремя, на маршрутах было достаточно машин и можно было без лишнего ожидания добраться на работу, учебу или домой", – отметил Мейрам Кожухов.
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Айсулу Омарова
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