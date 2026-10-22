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Общество

Двоих алматинцев посадили на 10 лет после применения "правильного" закона

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2026 11:50 Фото: Zakon.kz
В Алматы вынесли приговор двум организаторам подпольной нарколаборатории. Однако прокуроры выявили важный нюанс при вынесении вердикта. В итоге наказание осужденным значительно ужесточили, сообщает Zakon.kz.

В Генеральной прокуратуре 22 октября 2026 года рассказали, что двое жителей Алматы организовали подпольную лабораторию по изготовлению аналогов психотропных веществ. В помещении нашли специальное оборудование, весы, упаковку и инструкции. Общая масса изготовленного вещества составила почти 3,9 кг.

"Преступление совершалось группой лиц по предварительному сговору с целью последующего сбыта. Оба участника были признаны виновными и получили лишение свободы: одному назначили 8 лет, другому – 7 лет 6 месяцев", – сообщили в надзорном органе.

Там отметили, что размер наказания был определен по санкции новой редакции статьи 297 УК, где изготовление уже не предусмотрено, так как в начале 2025 года изготовление наркотиков и их аналогов с целью сбыта выделили в отдельную статью 297-1.

"Вместе с тем, если новый закон не улучшает положение осужденного и не меняет наказание по сути, он не применяется, и человека судят по закону, действовавшему во время совершения преступления. В этой связи наказание следовало назначать по статье 297 Уголовного кодекса в редакции, действовавшей на момент совершения преступления, которая предусматривала ответственность за изготовление аналогов психотропных веществ в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет", – пояснили в Генпрокуратуре.

По протесту ведомства дело пересмотрели в кассационном порядке. Суд изменил судебные акты и увеличил сроки наказания: одному назначено 10 лет 6 месяцев лишения свободы, второму – 10 лет.

В Астане на 16 лет посадили девушку, которая вернулась из Таиланда с двумя чемоданами экстракта каннабиса общим весом 4,7 кг.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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