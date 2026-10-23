"Мужа уже никто не вернет": вдова погибшего павлодарца добилась наказания для преступника

В Павлодаре к 11 годам лишения свободы приговорили мужчину, виновного в гибели 30-летнего Ерганата Бисембаева, заступившегося за друга во дворе дома. Ранее суд присяжных квалифицировал его действия как превышение самообороны, однако апелляция отменила этот вердикт, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 23 октября 2026 года сайт телеканала "Ирбис ТВ", 30-летний Ерганат Бисембаев летом 2025 года гостил у друга в доме по улице Нурмагамбетова. После 10 вечера собирался уезжать и уже ждал такси на улице.

Увидел, как на его товарища набросились несколько человек и вмешался. В драке получил удар ножом, от которого скончался.

По статье "Убийство" открыли уголовное дело. Однако суд присяжных вынес приговор по факту превышения пределов допустимой самообороны и назначил год лишения свободы. Учитывая содержание в СИЗО, сидеть виновнику оставалось недолго.

Потерпевшая и прокурор с этим не согласились и смогли в апелляционной инстанции отменить вердикт. Впоследствии дело вновь оказалось в суде и на этот раз уже по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека".

К этому прибавился факт вымогательство, которое виновник успел совершить, находясь под стражей. По совокупности статей в итоге ему назначили 11 лет заключения.

"Да, жизнь продолжается, работаю, детей воспитываю. Рядом находятся мама, сестры, которые помогают в воспитании детей. Конечно, то, что вынесли такой приговор, это очень справедливо, но боль не ушла и не уйдет никогда. Он отсидит, выйдет, а моего мужа уже никто не вернет", – поделилась Айзада Бисембаева, вдова Ерганата Бисембаева.

Стоит отметить, у Ерганата Бисембаева осталось двое детей, которым сейчас 3 года и 6 лет. Приговор еще не вступил в законную силу, а потому может быть обжалован. Впрочем, вдова погибшего готова идти до конца и окончательно поставить точку в деле, которое длится уже полтора года.

12 октября 2026 года стало известно, что в Алматы убили мужчину из-за квартиры. По данным полиции, в ходе расследования установлены обстоятельства преступления, личности подозреваемых и их возможная причастность к незаконному завладению квартирой погибшего. Все четверо подозреваемых водворены в ИВС.