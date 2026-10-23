"Мужа уже никто не вернет": вдова погибшего павлодарца добилась наказания для преступника
Как пишет 23 октября 2026 года сайт телеканала "Ирбис ТВ", 30-летний Ерганат Бисембаев летом 2025 года гостил у друга в доме по улице Нурмагамбетова. После 10 вечера собирался уезжать и уже ждал такси на улице.
Увидел, как на его товарища набросились несколько человек и вмешался. В драке получил удар ножом, от которого скончался.
По статье "Убийство" открыли уголовное дело. Однако суд присяжных вынес приговор по факту превышения пределов допустимой самообороны и назначил год лишения свободы. Учитывая содержание в СИЗО, сидеть виновнику оставалось недолго.
Потерпевшая и прокурор с этим не согласились и смогли в апелляционной инстанции отменить вердикт. Впоследствии дело вновь оказалось в суде и на этот раз уже по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека".
К этому прибавился факт вымогательство, которое виновник успел совершить, находясь под стражей. По совокупности статей в итоге ему назначили 11 лет заключения.
"Да, жизнь продолжается, работаю, детей воспитываю. Рядом находятся мама, сестры, которые помогают в воспитании детей. Конечно, то, что вынесли такой приговор, это очень справедливо, но боль не ушла и не уйдет никогда. Он отсидит, выйдет, а моего мужа уже никто не вернет", – поделилась Айзада Бисембаева, вдова Ерганата Бисембаева.
Стоит отметить, у Ерганата Бисембаева осталось двое детей, которым сейчас 3 года и 6 лет. Приговор еще не вступил в законную силу, а потому может быть обжалован. Впрочем, вдова погибшего готова идти до конца и окончательно поставить точку в деле, которое длится уже полтора года.
12 октября 2026 года стало известно, что в Алматы убили мужчину из-за квартиры. По данным полиции, в ходе расследования установлены обстоятельства преступления, личности подозреваемых и их возможная причастность к незаконному завладению квартирой погибшего. Все четверо подозреваемых водворены в ИВС.