Полицейских стянули в три региона Казахстана: в МВД назвали причину и выступили с заявлением

С 17 октября по 1 ноября 2026 года на территории Павлодарской области, области Абай и Восточно-Казахстанской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) "Безопасная дорога". Об этом заявили в Министерстве внутренних дел (МВД) РК, сообщает Zakon.kz.

Как отметил заместитель начальника управления Комитета административной полиции (КАП) МВД РК Сабит Бахтыгалиев, к мероприятию привлечены сотрудники полиции из других регионов.

За трое суток выявлено около 700 нарушений Правил дорожного движения. В частности:

8 водителей управляли транспортом в состоянии опьянения,

12 – не имели права управления либо были лишены его,

еще 34 водителя проехали на запрещающий сигнал светофора,

двое – выехали на полосу встречного движения.

Спикер заверил, что по всем выявленным фактам приняты меры в соответствии с законодательством.

"В дальнейшем аналогичные мероприятия будут проведены и в других областях Казахстана. Наша главная цель – не наказать, а предотвратить дорожно-транспортные происшествия и сохранить человеческие жизни", – заявил Сабит Бахтыгалиев.

Также он от имени МВД обратился к казахстанцам:

"Уважаемые граждане! Призываем каждого строго соблюдать правила дорожного движения, беречь свою жизнь и заботиться о безопасности окружающих. Помните: одна ошибка на дороге может стоить человеческой жизни. Безопасность на дорогах – наша общая ответственность!"

Ранее сообщалось, что в Казахстане в рамках мероприятия "Безопасный дом" полицейские проверили более 170 тыс. домов и квартир. О том, что они выявили, рассказали в МВД.