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Общество

Ночные заморозки до -3°С и туман: появился обновленный прогноз по Астане, Алматы и Шымкенту

мороз, Астана, Алматы, Шымкент, погода, прогноз, Казгидромет, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 08:55 Фото: pixabay
В ближайшие дни на Астану и Алматы обрушатся ночные заморозки и туман. Больше повезло Шымкенту, где будет плюсовая температура даже ночью. При этом во всех трех мегаполисах страны ожидается погода без осадков, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в прогнозе на 27, 28 и 29 октября 2026 года, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет".

Прогноз погоды по Астане

  • 27 октября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3°С, днем +8...+10°С.
  • 28 октября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер западный, северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3°С, днем +8...+10°С.
  • 29 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3°С, днем +6...+8°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 27 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью заморозки -1...-3°С, днем +11...+13°С.
  • 28-29 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2°С, днем +12...+14°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 27 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5°С, днем +17...+19°С.
  • 28-29 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5°С, днем +16...+18°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 08:55
Опубликовано штормовое предупреждение на 27 октября

Ранее сообщалось, что антициклон определит погоду в Казахстане в ближайшие дни. Подробнее – здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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