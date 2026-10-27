Ночные заморозки до -3°С и туман: появился обновленный прогноз по Астане, Алматы и Шымкенту

В ближайшие дни на Астану и Алматы обрушатся ночные заморозки и туман. Больше повезло Шымкенту, где будет плюсовая температура даже ночью. При этом во всех трех мегаполисах страны ожидается погода без осадков, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в прогнозе на 27, 28 и 29 октября 2026 года, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет".

Прогноз погоды по Астане

27 октября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3°С, днем +8...+10°С.

переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3°С, днем +8...+10°С. 28 октября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер западный, северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3°С, днем +8...+10°С.

переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер западный, северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3°С, днем +8...+10°С. 29 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3°С, днем +6...+8°С.

Прогноз погоды по Алматы

27 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью заморозки -1...-3°С, днем +11...+13°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью заморозки -1...-3°С, днем +11...+13°С. 28-29 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2°С, днем +12...+14°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

27 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5°С, днем +17...+19°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5°С, днем +17...+19°С. 28-29 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5°С, днем +16...+18°С.

Материал по теме Опубликовано штормовое предупреждение на 27 октября

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