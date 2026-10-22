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Общество

Не устраивал район в Алматы: льготник отказался от 11 квартир от государства

Бизнес-центры в Алматы, БЦ, новостройки в Алматы, высотные дома, жилые дома Алматы, жилой дом, многоквартирные дома, многоквартирный дом, жилье, квартира, новостройка, новостройки, новостройки в Алматы, ЖК в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2026 15:05 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Директор департамента центра обеспечения первым жильем Отбасы банка Азат Ашимов на конференции в Астане 22 октября 2026 года рассказал, какими правами наделили очередников на получение жилья от государства, передает корреспондент Zakon.kz.

Азат Ашимов сообщил, что на сегодня у очередников есть возможность выбрать жилье в той или иной локации, тогда как ранее они таким правом не обладали. И, как правило, они получали квартиры в тех жилых комплексах, которые строились далеко от центра, в местах, где нет школ, детских садов и поликлиник.

"Теперь же у гражданина есть (право отказаться. – Прим. ред.) Например, в Алматы ему дают в Наурызбайском районе квартиру, а он хочет в Медеуский район, и он знает, что в этом районе есть строящиеся объекты и жилье там будет. Он, следовательно, отказывается от этого жилья и уже попадает в распределение в Медеуский район", – сказал он.

В пример представитель банка привел случай, который произошел в Алматы.

"У нас по той же Алматы есть гражданин, которому 11 раз предлагали жилье. То есть он состоял в очереди на жилье с 2011 года по 2026 год и ни разу за это время ему не предлагали жилье. Но за последние два месяца ему предложили и он отказался условно от 11 квартир, потому что район их не устраивал. Но в итоге они забрали жилье. Они выбрали подходящий район. То есть сейчас граждане могут выбирать локацию", – подчеркнул Азат Ашимов.

Ранее он рассказал о необычных случаях, выявленных при проверке граждан, претендующих на получение жилья от государства.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
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